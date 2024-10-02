Войска РФ ударили по Краматорску: ранен человек, повреждена инфраструктура
Днем 2 октября 2024 года войска РФ нанесли удары по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Пострадала гражданская инфраструктура. По предварительной информации, ранен 1 человек", - говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, сейчас выясняются последствия вражеского удара.
Как сообщалось, 25 сентября,российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось, что россияне сбросили на город КАБы. Впоследствии стало известно, что из-за вражеского обстрела 2 человека погибли, 19 ранены, в том числе - 4 ребенка. Также были повреждены 39 многоэтажек и 3 учебных заведения.
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показать весь комментарий02.10.2024 15:30 Ответить Мне нравится 0
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