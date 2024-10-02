Войска РФ ударили по Краматорску: ранен человек, повреждена инфраструктура

Днем 2 октября 2024 года войска РФ нанесли удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Пострадала гражданская инфраструктура. По предварительной информации, ранен 1 человек", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, сейчас выясняются последствия вражеского удара.

Смотрите: Последствия удара РФ по Краматорску 25 сентября: 2 погибших, 19 раненых, в том числе 4 ребенка, повреждено 39 многоэтажек и 3 учебных заведения. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 25 сентября,российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось, что россияне сбросили на город КАБы. Впоследствии стало известно, что из-за вражеского обстрела 2 человека погибли, 19 ранены, в том числе - 4 ребенка. Также были повреждены 39 многоэтажек и 3 учебных заведения.