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Новини Війна
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Війська РФ ударили по Краматорську: поранено людину, пошкоджено інфраструктуру

Наслідки удару РФ по Краматорську

Вдень 2 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Постраждала цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранено 1 людину", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, наразі зʼясовуються наслідки. ворожого удару. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи (оновлено)

Як повідомлялося,  25 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося, що росіяни скинули на місто КАБи. Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл 2 людини загинули, 19 поранені, зокрема 4 дитини. Також було пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти.

Автор: 

Краматорськ (662) обстріл (28732)


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Вот уже и до Краматорска добрались.
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02.10.2024 15:30 Відповісти
 
 