Війська РФ ударили по Краматорську: поранено людину, пошкоджено інфраструктуру

Вдень 2 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Постраждала цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранено 1 людину", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, наразі зʼясовуються наслідки. ворожого удару.

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Як повідомлялося, 25 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося, що росіяни скинули на місто КАБи. Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл 2 людини загинули, 19 поранені, зокрема 4 дитини. Також було пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти.