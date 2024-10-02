Війська РФ ударили по Краматорську: поранено людину, пошкоджено інфраструктуру
Вдень 2 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Постраждала цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранено 1 людину", - йдеться у повідомленні.
За словами Гончаренка, наразі зʼясовуються наслідки. ворожого удару.
Як повідомлялося, 25 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося, що росіяни скинули на місто КАБи. Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл 2 людини загинули, 19 поранені, зокрема 4 дитини. Також було пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти.
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Wlad West
показати весь коментар02.10.2024 15:30 Відповісти Мені подобається 0
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