За 11 тысяч евро "помогала" уклонистам пересечь границу - полицейские сообщили о подозрении жительнице Волыни
Правоохранители в Киеве разоблачили жительницу Волыни, предлагавшую военнообязанным мужчинам содействие в переплыве Тисы или пересечении границы. Нарушительнице грозит до 9 лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Нацполиции.
По какой схеме действовала нарушительница?
"48-летняя уроженка Волынской области предлагала своим "клиентам" два "пакета услуг" на выбор - за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Тису на надувном матрасе, или же за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте так называемые "знакомые" женщины", - говорится в сообщении.
Как разоблачили злоумышленницу?
Для совершения сделки с потенциальным "клиентом" нарушительница прибыла в один из торговых центров столицы, где следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы средств - 11 000 евро.
Задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ, ей грозит до девяти лет лишения свободы.
Вспомнился анекдот:
Заходят в публичный дом два мужика. Подходят к администратору.
- Мистер, у нас 50 рублей на двоих , что вы нам можете предложить
нам за эти деньги ?
Администратор :
- За эти деньги вы можете отсосать друг у друга на улице в кустах !
Мужики удоляются. Черех пол часа вновь заходят:
- А кому деньги ?
Невже долар упав в ціні?
Обычный курьер. Или кидалово ухилянтов на бабки, или реальная схема бегства.
Работа бабы на углу Преображенской получить пакет и оттарабанить по адресу. Ну 500 грн за копытные. Вы шо, правда думаете что уроженка Волыни, жительница Киева держала окно на Закарпатье?