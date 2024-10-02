РУС
За 11 тысяч евро "помогала" уклонистам пересечь границу - полицейские сообщили о подозрении жительнице Волыни

Правоохранители в Киеве разоблачили жительницу Волыни, предлагавшую военнообязанным мужчинам содействие в переплыве Тисы или пересечении границы. Нарушительнице грозит до 9 лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Нацполиции.

По какой схеме действовала нарушительница?

"48-летняя уроженка Волынской области предлагала своим "клиентам" два "пакета услуг" на выбор - за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Тису на надувном матрасе, или же за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте так называемые "знакомые" женщины", - говорится в сообщении.

Мешканка Волині допомагала ухилянтам
Мешканка Волині допомагала ухилянтам
Мешканка Волині допомагала ухилянтам

Как разоблачили злоумышленницу?

Для совершения сделки с потенциальным "клиентом" нарушительница прибыла в один из торговых центров столицы, где следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы средств - 11 000 евро.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ, ей грозит до девяти лет лишения свободы.

