За 11 тисяч євро "допомагала" ухилянтам перетнути кордон – поліцейські повідомили про підозру мешканці Волині

Правоохоронці в Києві викрили мешканку Волині, яка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам сприяння в перепливанні Тиси або перетині кордону. Порушниці загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Нацполіції.

За якою схемою діяла порушниця?

"48-річна уродженка Волинської області пропонувала своїм "клієнтам" два "пакети послуг" на вибір – за 10 тисяч євро чоловіки призивного віку могли переплисти Тису на надувному матраці, або ж за 11 тисяч їх мали пропустити на контрольному пункті так звані "знайомі" жінки", - ідеться в повідомленні.







Як викрили зловмисницю?

Для здійснення угоди із потенційним "клієнтом" порушниця прибула до одного з торговельних центрів столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів – 11 000 євро.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ, їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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