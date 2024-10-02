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За 11 тисяч євро "допомагала" ухилянтам перетнути кордон – поліцейські повідомили про підозру мешканці Волині

Правоохоронці в Києві викрили мешканку Волині, яка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам сприяння в перепливанні Тиси або перетині кордону. Порушниці загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Нацполіції.

За якою схемою діяла порушниця?

"48-річна уродженка Волинської області пропонувала своїм "клієнтам" два "пакети послуг" на вибір – за 10 тисяч євро чоловіки призивного віку могли переплисти Тису на надувному матраці, або ж за 11 тисяч їх мали пропустити на контрольному пункті так звані "знайомі" жінки", - ідеться в повідомленні.

Мешканка Волині допомагала ухилянтам
Мешканка Волині допомагала ухилянтам
Мешканка Волині допомагала ухилянтам

Як викрили зловмисницю?

Для здійснення угоди із потенційним "клієнтом" порушниця прибула до одного з торговельних центрів столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів – 11 000 євро.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ, їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Також дивіться: На Одещині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15213) ухилянти (937) Волинська область (864)


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за 10 тисяч євро чоловіки призивного віку могли переплисти Тису на надувному матраці

Вспомнился анекдот:

Заходят в публичный дом два мужика. Подходят к администратору.
- Мистер, у нас 50 рублей на двоих , что вы нам можете предложить
нам за эти деньги ?
Администратор :
- За эти деньги вы можете отсосать друг у друга на улице в кустах !
Мужики удоляются. Черех пол часа вновь заходят:
- А кому деньги ?
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02.10.2024 14:52 Відповісти
А раніше було 5000 $.
Невже долар упав в ціні?
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02.10.2024 14:52 Відповісти
Так їх пропускали чи ні? З тисою зрозуміло
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02.10.2024 15:01 Відповісти
А виїзд по дзвінку з ОПи коли будуть розслідувати? Чи це не допомога в ''ухилянстві''?
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02.10.2024 15:09 Відповісти
Ні, це для кріпаків відповідальність, що від панів тікають, а для панів із жОПи такої відповідальності немає.
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02.10.2024 15:24 Відповісти
За шо бабе 9 лет?
Обычный курьер. Или кидалово ухилянтов на бабки, или реальная схема бегства.
Работа бабы на углу Преображенской получить пакет и оттарабанить по адресу. Ну 500 грн за копытные. Вы шо, правда думаете что уроженка Волыни, жительница Киева держала окно на Закарпатье?
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02.10.2024 15:31 Відповісти
Самое дорогое купание.
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02.10.2024 16:47 Відповісти
 
 