За 11 тисяч євро "допомагала" ухилянтам перетнути кордон – поліцейські повідомили про підозру мешканці Волині
Правоохоронці в Києві викрили мешканку Волині, яка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам сприяння в перепливанні Тиси або перетині кордону. Порушниці загрожує до 9 років ув'язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Нацполіції.
За якою схемою діяла порушниця?
"48-річна уродженка Волинської області пропонувала своїм "клієнтам" два "пакети послуг" на вибір – за 10 тисяч євро чоловіки призивного віку могли переплисти Тису на надувному матраці, або ж за 11 тисяч їх мали пропустити на контрольному пункті так звані "знайомі" жінки", - ідеться в повідомленні.
Як викрили зловмисницю?
Для здійснення угоди із потенційним "клієнтом" порушниця прибула до одного з торговельних центрів столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів – 11 000 євро.
Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ, їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
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Вспомнился анекдот:
Заходят в публичный дом два мужика. Подходят к администратору.
- Мистер, у нас 50 рублей на двоих , что вы нам можете предложить
нам за эти деньги ?
Администратор :
- За эти деньги вы можете отсосать друг у друга на улице в кустах !
Мужики удоляются. Черех пол часа вновь заходят:
- А кому деньги ?
Невже долар упав в ціні?
Обычный курьер. Или кидалово ухилянтов на бабки, или реальная схема бегства.
Работа бабы на углу Преображенской получить пакет и оттарабанить по адресу. Ну 500 грн за копытные. Вы шо, правда думаете что уроженка Волыни, жительница Киева держала окно на Закарпатье?