Сдержанность Запада поощряет Кремль, – глава разведки Эстонии Розин

Власти и пропаганда РФ постоянно повторяют, что Россия воюет с так называемым "коллективным Западом", но Путин сомневается в готовности Москвы к прямому столкновению с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW завил глава Департамента внешней разведки Эстонии.

"Россия окажется способной развязать глобальный вооруженный конфликт, если Путин будет уверен, что "сможет выйти невредимым из подобной ситуации, что ему это сойдет с рук". Как указывалось в докладе разведывательного ведомства в феврале 2024 года, Москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет", - отметил Розин.

Он также подтвердил, что Москва уже долго устраивает диверсии в Эстонии и других странах Европы, причем ситуация в последний год обострилась.

"Это инструмент, который, по мнению России, она может использовать против Запада для его дестабилизации, чтобы внести напряженность в наше общество", - добавил Розин.

Напомним, Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач.

