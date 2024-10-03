РУС
Сдержанность Запада поощряет Кремль, – глава разведки Эстонии Розин

Каупо Розін

Власти и пропаганда РФ постоянно повторяют, что Россия воюет с так называемым "коллективным Западом", но Путин сомневается в готовности Москвы к прямому столкновению с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW завил глава Департамента внешней разведки Эстонии.

"Россия окажется способной развязать глобальный вооруженный конфликт, если Путин будет уверен, что "сможет выйти невредимым из подобной ситуации, что ему это сойдет с рук". Как указывалось в докладе разведывательного ведомства в феврале 2024 года, Москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет", - отметил Розин.

Он также подтвердил, что Москва уже долго устраивает диверсии в Эстонии и других странах Европы, причем ситуация в последний год обострилась.

"Это инструмент, который, по мнению России, она может использовать против Запада для его дестабилизации, чтобы внести напряженность в наше общество", - добавил Розин.

Напомним, Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач.

Также читайте: Россия учится и адаптируется, воюя против Украины, - Пентагон

россия (96899) Эстония (1492)
03.10.2024 08:17 Ответить
А може це у ***** така наука від Собчака, срати в чемодан? Так всі підарсь.. не так, пітерські роблять. Це у них така професійна звичка ще від совка, гебня весь час срала своїм сосідам під двері.
03.10.2024 08:27 Ответить
Ну да. А то, не дай бог, ескалація. )))
Тепер я дійсно розумію цей давній совєцький вислів.

03.10.2024 08:19 Ответить
03.10.2024 08:23 Ответить
Це едине, чим ***** може лякати Захід. Сміх сміхом, але цього виявилось достатньо, Захід регулярно кладе в штани від лякалок *****.
03.10.2024 08:30 Ответить
Да не сдержанность,а трусость,причем явная.
03.10.2024 08:44 Ответить
Стриманість Заходу заохочує Кремль (що є не що інше,як пасивна співучасть і допомога рашистському терористу і кровопивцю української крові в геноциді українського народу ,та окупації територіїУкраїни- так справедливіше )- глава розвідки Естонії Розін Джерело:
03.10.2024 08:55 Ответить
А ще стриманість заходу викликана безмежною продажністю, дурістю і корупцією української державної верхівки зелених гнид.
Але то - другоє ?
03.10.2024 09:29 Ответить
Згоден на сто відсотків: неможливо дати перемогти новоспеченому диктатору та корупціонеру, тобто зе.
03.10.2024 10:42 Ответить
 
 