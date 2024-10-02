РУС
Эстония рассматривает возможность отправления своих военных на запад Украины, - министр обороны Певкур

Естонія розмірковує над відправленням своїх військових до України

Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время Певкур отметил, что пока по этому вопросу нет конкретного решения.

"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, мы должны были бы гарантировать безопасность наших инструкторов... Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Эстонский министр также подчеркнул, что решение о вводе войск в Украину должно быть принято консенсусом стран, входящих в блок НАТО.

Читайте также: Эстония может ударить по территории РФ, если Путин будет готовиться к войне с НАТО, - Генштаб страны

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - сказал Певкур.

Напоследок он добавил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну, которую начала против нее Россия.

Напомним, что летом этого года госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявляла, что правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину, поскольку для Таллинна это не является красной линией.

Читайте также: Эстония меняет структуру помощи Украине для подъема оборонной промышленности, - Певкур

+11
Зе-влада такого ніколи не допустить. Весь саботаж Зельоних вилізе поверх красивих промов на камери.
показать весь комментарий
02.10.2024 16:52 Ответить
+8
Зєлє-пухи відмовляться, бо розкрадати ''військове'' буде важче.
показать весь комментарий
02.10.2024 16:52 Ответить
+8
Беріть із собою ППО
Щира подяка, браття!
Дай Боже, щоби зрослося
показать весь комментарий
02.10.2024 16:56 Ответить
Якщо замінувати аес то можна увесь захід змусити ввести війська.
показать весь комментарий
02.10.2024 16:55 Ответить
я чесно не розумію таки вкиди в стадії розмірковувань про доцільність... ну про що це? було б непогано, якби ми, якщо дозволять обставини, могли би в неосяжному майбутньому щось таке зробити..., да країни НАТО тільки на обговорення такої перспективи витратять десятки років...
показать весь комментарий
02.10.2024 16:56 Ответить
Це не вкиди. Це, по-суті, пропозиція. Зермаки мають дати відповідь.

Але попереднього разу, після подібної заяви Макрона підшефний єрмака моментально прокричав " НІ !!!".
показать весь комментарий
02.10.2024 16:59 Ответить
Пропозицію робить ОКРЕМА держава.
НАТО не має ухвалювати щодо цього колегіальне рішення.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:00 Ответить
Ласкаво просимо, ...з томагавками
показать весь комментарий
02.10.2024 17:22 Ответить
Пусть присылают полицейских, прокуроров, судей, наведут марафет. А наших жирнючих кабанов, на фронт, а там пусть хоть сдаются, хоть узнают цену жизни и свободы в кацапском плену. Если их возьмут ещё.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:07 Ответить
Дуже класна пропозиція, але категорично неприйнятна для Зе, його 5-6 менеджерів та десятків, сотен тисяч їх обслуговуючого персоналу.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:09 Ответить
Десь в Карпатах стислись сраки незмінних охоронців тунелів, мостів та інших дармоїдів.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:15 Ответить
Ці естонці найхоробріші в НАТО. Але він правильно помітив, що якщо їх буде занадто багато кацапи спробують дістати їх. Треба розділити на невеликі групи.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:25 Ответить
Естонці могли б служити на блок постах, в мобільних групах ППО, охороняти військові об"єкти, кордон, працювати в логістиці. Але потрібно буде спочатку домовитися і заплатити потрібним людям щоб влаштуватися на такі "теплі" тилові посади.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:41 Ответить
Добре б було, вони приїдуть хоча б з ППО ближньої дії та шахеди можуть збивати.

Тільки потрібно розосередити їх, орки не пожаліють Кинжала. Хіба їх з Патріотом відправлять щоб було ще краще.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:45 Ответить
не треба їх там бо весь червоний хрест героїчно захищає закарпаття та колонії з ватниками полоненими
показать весь комментарий
02.10.2024 17:54 Ответить
Лісові брати в гості до бандерівців. Символічно...
показать весь комментарий
02.10.2024 18:15 Ответить
Самая маленькая страна имеющая всего одну бригаду оказалась храбрее всех больших армий ЕС.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:46 Ответить
Уточняю: две бригады с плюсом.
Нас мало, но нам нельзя иначе. Даешь слабину, русня затопчет.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:59 Ответить
А как у вас настроение в стране, будете делать крепость и держать ее, или сдаваться и надеяться что американцы или ещё кто освободят рано или поздно? Венгры вон говорят что венгерск к жизни слишком ценные для боевых действий
показать весь комментарий
02.10.2024 21:49 Ответить
надеяться на американцев?? анекдот 😂
показать весь комментарий
02.10.2024 23:16 Ответить
Настроение... Численнось добровольческой Лиги Оборони постоянно растет. Расходы на оборону на втором месте в НАТО и поставить их под вопрос равняется политическому самоубийству. Действует Приказ но. 1 Главнокомандующего с 1. января 1995 года, который обязывает силам обороны в случае нападения начать полномасштабные боевые действия по уничтожению врага сразу, не дожидаясь политического решения. По последнему опросу 81 процентов за вооруженное сопротивление в случае нападения, 61 процент выражал готовность лично участвовать, и неважно, придут союзники на помощь или нет. В июле этого года 77 процентов поступавших на срочную службу - добровольцы. Из них 30 классов окончивших школу и 67 дружеских компании решили это делать все вместе.
Как-то так.
показать весь комментарий
03.10.2024 00:04 Ответить
честь Вам и хвала!!
показать весь комментарий
02.10.2024 23:15 Ответить
 
 