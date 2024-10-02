Эстония рассматривает возможность отправления своих военных на запад Украины, - министр обороны Певкур
Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время Певкур отметил, что пока по этому вопросу нет конкретного решения.
"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, мы должны были бы гарантировать безопасность наших инструкторов... Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.
Эстонский министр также подчеркнул, что решение о вводе войск в Украину должно быть принято консенсусом стран, входящих в блок НАТО.
"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - сказал Певкур.
Напоследок он добавил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну, которую начала против нее Россия.
Напомним, что летом этого года госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявляла, что правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину, поскольку для Таллинна это не является красной линией.
Але попереднього разу, після подібної заяви Макрона підшефний єрмака моментально прокричав " НІ !!!".
НАТО не має ухвалювати щодо цього колегіальне рішення.
Щира подяка, браття!
Дай Боже, щоби зрослося
Тільки потрібно розосередити їх, орки не пожаліють Кинжала. Хіба їх з Патріотом відправлять щоб було ще краще.
Нас мало, но нам нельзя иначе. Даешь слабину, русня затопчет.
Как-то так.