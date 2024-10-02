Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових на захід України, - міністр оборони Певкур

Уряд Естонії обговорював можливість відправлення своїх військових на захід України для виконання небойових завдань.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас Певкур зазначив, що наразі щодо цього питання немає конкретного рішення.

"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів... Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.

Естонський міністр також наголосив, що рішення про введення військ в Україну має ухвалитися консенсусом країн, які входять до блоку НАТО.

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"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", - сказав Певкур.

Наостанок він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну, яку розпочала проти неї Росія.

Нагадаємо, що влітку цього року пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявляла, що уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.

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