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Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових на захід України, - міністр оборони Певкур

Естонія розмірковує над відправленням своїх військових до України

Уряд Естонії обговорював можливість відправлення своїх військових на захід України для виконання небойових завдань.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас Певкур зазначив, що наразі щодо цього питання немає конкретного рішення.

"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів... Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.

Естонський міністр також наголосив, що рішення про введення військ в Україну має ухвалитися консенсусом країн, які входять до блоку НАТО.

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"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", - сказав Певкур.

Наостанок він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну, яку розпочала проти неї Росія.

Нагадаємо, що влітку цього року пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявляла, що уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.

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Автор: 

Естонія (1623) військовослужбовці (4778)


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Топ коментарі
+11
Зе-влада такого ніколи не допустить. Весь саботаж Зельоних вилізе поверх красивих промов на камери.
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02.10.2024 16:52
+8
Зєлє-пухи відмовляться, бо розкрадати ''військове'' буде важче.
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02.10.2024 16:52
+8
Беріть із собою ППО
Щира подяка, браття!
Дай Боже, щоби зрослося
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02.10.2024 16:56
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Зєлє-пухи відмовляться, бо розкрадати ''військове'' буде важче.
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02.10.2024 16:52 Відповісти
Зе-влада такого ніколи не допустить. Весь саботаж Зельоних вилізе поверх красивих промов на камери.
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02.10.2024 16:52 Відповісти
Якщо замінувати аес то можна увесь захід змусити ввести війська.
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02.10.2024 16:55 Відповісти
я чесно не розумію таки вкиди в стадії розмірковувань про доцільність... ну про що це? було б непогано, якби ми, якщо дозволять обставини, могли би в неосяжному майбутньому щось таке зробити..., да країни НАТО тільки на обговорення такої перспективи витратять десятки років...
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02.10.2024 16:56 Відповісти
Це не вкиди. Це, по-суті, пропозиція. Зермаки мають дати відповідь.

Але попереднього разу, після подібної заяви Макрона підшефний єрмака моментально прокричав " НІ !!!".
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02.10.2024 16:59 Відповісти
Пропозицію робить ОКРЕМА держава.
НАТО не має ухвалювати щодо цього колегіальне рішення.
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02.10.2024 17:00 Відповісти
Беріть із собою ППО
Щира подяка, браття!
Дай Боже, щоби зрослося
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02.10.2024 16:56 Відповісти
Ласкаво просимо, ...з томагавками
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02.10.2024 17:22 Відповісти
Пусть присылают полицейских, прокуроров, судей, наведут марафет. А наших жирнючих кабанов, на фронт, а там пусть хоть сдаются, хоть узнают цену жизни и свободы в кацапском плену. Если их возьмут ещё.
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02.10.2024 17:07 Відповісти
Дуже класна пропозиція, але категорично неприйнятна для Зе, його 5-6 менеджерів та десятків, сотен тисяч їх обслуговуючого персоналу.
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02.10.2024 17:09 Відповісти
Десь в Карпатах стислись сраки незмінних охоронців тунелів, мостів та інших дармоїдів.
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02.10.2024 17:15 Відповісти
Ці естонці найхоробріші в НАТО. Але він правильно помітив, що якщо їх буде занадто багато кацапи спробують дістати їх. Треба розділити на невеликі групи.
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02.10.2024 17:25 Відповісти
Естонці могли б служити на блок постах, в мобільних групах ППО, охороняти військові об"єкти, кордон, працювати в логістиці. Але потрібно буде спочатку домовитися і заплатити потрібним людям щоб влаштуватися на такі "теплі" тилові посади.
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02.10.2024 17:41 Відповісти
Добре б було, вони приїдуть хоча б з ППО ближньої дії та шахеди можуть збивати.

Тільки потрібно розосередити їх, орки не пожаліють Кинжала. Хіба їх з Патріотом відправлять щоб було ще краще.
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02.10.2024 17:45 Відповісти
не треба їх там бо весь червоний хрест героїчно захищає закарпаття та колонії з ватниками полоненими
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02.10.2024 17:54 Відповісти
Лісові брати в гості до бандерівців. Символічно...
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02.10.2024 18:15 Відповісти
Самая маленькая страна имеющая всего одну бригаду оказалась храбрее всех больших армий ЕС.
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02.10.2024 19:46 Відповісти
Уточняю: две бригады с плюсом.
Нас мало, но нам нельзя иначе. Даешь слабину, русня затопчет.
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02.10.2024 19:59 Відповісти
А как у вас настроение в стране, будете делать крепость и держать ее, или сдаваться и надеяться что американцы или ещё кто освободят рано или поздно? Венгры вон говорят что венгерск к жизни слишком ценные для боевых действий
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02.10.2024 21:49 Відповісти
надеяться на американцев?? анекдот 😂
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02.10.2024 23:16 Відповісти
Настроение... Численнось добровольческой Лиги Оборони постоянно растет. Расходы на оборону на втором месте в НАТО и поставить их под вопрос равняется политическому самоубийству. Действует Приказ но. 1 Главнокомандующего с 1. января 1995 года, который обязывает силам обороны в случае нападения начать полномасштабные боевые действия по уничтожению врага сразу, не дожидаясь политического решения. По последнему опросу 81 процентов за вооруженное сопротивление в случае нападения, 61 процент выражал готовность лично участвовать, и неважно, придут союзники на помощь или нет. В июле этого года 77 процентов поступавших на срочную службу - добровольцы. Из них 30 классов окончивших школу и 67 дружеских компании решили это делать все вместе.
Как-то так.
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03.10.2024 00:04 Відповісти
честь Вам и хвала!!
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02.10.2024 23:15 Відповісти
 
 