Стриманість Заходу заохочує Кремль - глава розвідки Естонії Розін

Влада і пропаганда РФ постійно повторюють, що Росія воює з так званим "колективним Заходом", але Путін сумнівається в готовності Москви до прямого зіткнення з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW завив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Росія виявиться здатною розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо Путін буде впевнений, що "зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації, що йому це зійде з рук". Як вказувалося в доповіді розвідувального відомства в лютому 2024 року, Москва готується до військової конфронтації із Заходом, і це може статися протягом найближчих десяти років", - зазначив Розін.

Він також підтвердив, що Москва вже довго влаштовує диверсії в Естонії та інших країнах Європи, причому ситуація в останній рік загострилася.

"Це інструмент, який, на думку Росії, вона може використовувати проти Заходу для його дестабілізації, щоб внести напруженість у наші суспільство", - додав Розін.

Нагадаємо, Уряд Естонії обговорював можливість відправлення своїх військових на захід України для виконання небойових завдань.

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