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Новини Війна
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Стриманість Заходу заохочує Кремль - глава розвідки Естонії Розін

Каупо Розін

Влада і пропаганда РФ постійно повторюють, що Росія воює з так званим "колективним Заходом", але Путін сумнівається в готовності Москви до прямого зіткнення з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW завив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії  Каупо Розін.

"Росія виявиться здатною розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо Путін буде впевнений, що "зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації, що йому це зійде з рук". Як вказувалося в доповіді розвідувального відомства в лютому 2024 року, Москва готується до військової конфронтації із Заходом, і це може статися протягом найближчих десяти років", - зазначив Розін.

Він також підтвердив, що Москва вже довго влаштовує диверсії в Естонії та інших країнах Європи, причому ситуація в останній рік загострилася.

"Це інструмент, який, на думку Росії, вона може використовувати проти Заходу для його дестабілізації, щоб внести напруженість у наші суспільство", - додав Розін.

Нагадаємо, Уряд Естонії обговорював можливість відправлення своїх військових на захід України для виконання небойових завдань.

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Автор: 

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03.10.2024 08:17 Відповісти
А може це у ***** така наука від Собчака, срати в чемодан? Так всі підарсь.. не так, пітерські роблять. Це у них така професійна звичка ще від совка, гебня весь час срала своїм сосідам під двері.
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03.10.2024 08:27 Відповісти
Ну да. А то, не дай бог, ескалація. )))
Тепер я дійсно розумію цей давній совєцький вислів.

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03.10.2024 08:19 Відповісти
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03.10.2024 08:23 Відповісти
Це едине, чим ***** може лякати Захід. Сміх сміхом, але цього виявилось достатньо, Захід регулярно кладе в штани від лякалок *****.
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03.10.2024 08:30 Відповісти
Да не сдержанность,а трусость,причем явная.
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03.10.2024 08:44 Відповісти
Стриманість Заходу заохочує Кремль (що є не що інше,як пасивна співучасть і допомога рашистському терористу і кровопивцю української крові в геноциді українського народу ,та окупації територіїУкраїни- так справедливіше )- глава розвідки Естонії Розін Джерело:
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03.10.2024 08:55 Відповісти
А ще стриманість заходу викликана безмежною продажністю, дурістю і корупцією української державної верхівки зелених гнид.
Але то - другоє ?
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03.10.2024 09:29 Відповісти
Згоден на сто відсотків: неможливо дати перемогти новоспеченому диктатору та корупціонеру, тобто зе.
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03.10.2024 10:42 Відповісти
 
 