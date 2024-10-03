РУС
На Черкасщине силы ПВО уничтожили 16 "шахедов", произошло возгорание в лесу

У межах Черкаської області оборонці знищили 16 «шахедів»

В течение ночи силы ПВО сбили в пределах Черкасской области 16 "шахедов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец

"Люди не пострадали. В Черкасском районе из-за падения обломков мы имели возгорание в лесу. На данный момент пожар ликвидирован", - говорится в сообщении

Читайте также: Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели в Киеве и области, на Хмельнитчине и в Ивано-Франковске

