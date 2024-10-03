УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11783 відвідувача онлайн
Новини
1 120 3

На Черкащині сили ППО знищили 16 "шахедів", сталося займання в лісі

У межах Черкаської області оборонці знищили 16 «шахедів»

Протягом ночі сили ППО збили у межах Черкаської області 16 "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

"Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків ми мали займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": вибухи пролунали у Києві й області, на Хмельниччині та в Івано-Франківську

Автор: 

ППО (3224) Шахед (1061) Чернігівська область (916)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви зауважили, що США взагалі заборонили України бити навіть безпілотниками по расії ?!
НПЗ орків під суворою забороною!
показати весь коментар
03.10.2024 08:30 Відповісти
Хасиды не пострадали?
показати весь коментар
03.10.2024 08:35 Відповісти
 
 