На Черкащині сили ППО знищили 16 "шахедів", сталося займання в лісі
Протягом ночі сили ППО збили у межах Черкаської області 16 "шахедів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець
"Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків ми мали займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні
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