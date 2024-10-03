На Черкащині сили ППО знищили 16 "шахедів", сталося займання в лісі

Протягом ночі сили ППО збили у межах Черкаської області 16 "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

"Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків ми мали займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": вибухи пролунали у Києві й області, на Хмельниччині та в Івано-Франківську