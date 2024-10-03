Россияне, вероятно, ошибочно попали в гражданское судно-зерновоз, следовавший из Одессы, - британская разведка
12 сентября россияне попали в гражданское судно-зерновоз MV Aya, следовавшее из Одессы в Египет с 26 тысячами тонн зерна. Вероятно, это было сделано случайно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.
Аналитики разведки считают, что удар почти точно нанесли противокорабельной ракетой воздушного базирования Х-22 (в классификации НАТО - AS-4 Kitchen) с российского Ту-22, а катастрофических последствий для судна удалось избежать из-за сбоя в механизме детонации.
"Маловероятно, что MV Aya было умышленной целью этого удара - в него, вероятно, попали из-за недостатков процедур определения цели российскими пилотами, которые вдобавок используют старые боеприпасы", - отмечают в обзоре.
Аналитики напоминают, что россияне неоднократно наносили удары в районах вдоль украинского побережья Черного моря, в частности по стратегическому острову Змеиный, чтобы препятствовать экспорту и уничтожать цели военного характера, но после потери в апреле 2024 года Ту-22 операции стали более осторожными.
"Есть реалистичная вероятность, что инцидент произошел из-за ошибочной идентификации пилотами MV Aya как цели из-за спешки, потому что они хотели немедленно убираться из пусковой зоны, опасаясь попасть под украинские ракеты земля-воздух.
Ракета Х-22 постоянно показывает плохие результаты в войне в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты неправильным курсом и, вероятно, по ложной цели в международных водах - это свидетельство очень бестолковой и безответственной практики применения авиации", - заключают в обзоре.
і плотину тес теж випадково підірвали...
а все через те що випадково, не так страшне зникнення України як розвал рфії...
бо кожний регіон рф стане власником ядерної зброї, без договорів та гарантій
не побачив такі тези:
"недоліки процедур визначення цілі" Джерело: "
та
"хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись.." Джерело:
Я бачу що це цілком реальні тези...
а так, якщо розмірковувати глобально, то кацапи б'ють бо хочуть і можуть...
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
що там наше зерно і бахнули ракетою X-22 ,
а кому воно було призначене ,
кацапів не цікавить, бо вони бидляки
кончені😡
Ви знущаєтесь?
Ще напишіть, що росіяни помилково вбили тисячі людей і сотні містечек і сіл перетворили в суцільні могильники.
Щось виправдання ніяке.