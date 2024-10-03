РУС
Россияне, вероятно, ошибочно попали в гражданское судно-зерновоз, следовавший из Одессы, - британская разведка

РФ вдарила по цивільному судну з зерном у Чорному морі

12 сентября россияне попали в гражданское судно-зерновоз MV Aya, следовавшее из Одессы в Египет с 26 тысячами тонн зерна. Вероятно, это было сделано случайно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Аналитики разведки считают, что удар почти точно нанесли противокорабельной ракетой воздушного базирования Х-22 (в классификации НАТО - AS-4 Kitchen) с российского Ту-22, а катастрофических последствий для судна удалось избежать из-за сбоя в механизме детонации.

"Маловероятно, что MV Aya было умышленной целью этого удара - в него, вероятно, попали из-за недостатков процедур определения цели российскими пилотами, которые вдобавок используют старые боеприпасы", - отмечают в обзоре.

Аналитики напоминают, что россияне неоднократно наносили удары в районах вдоль украинского побережья Черного моря, в частности по стратегическому острову Змеиный, чтобы препятствовать экспорту и уничтожать цели военного характера, но после потери в апреле 2024 года Ту-22 операции стали более осторожными.

"Есть реалистичная вероятность, что инцидент произошел из-за ошибочной идентификации пилотами MV Aya как цели из-за спешки, потому что они хотели немедленно убираться из пусковой зоны, опасаясь попасть под украинские ракеты земля-воздух.

Ракета Х-22 постоянно показывает плохие результаты в войне в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты неправильным курсом и, вероятно, по ложной цели в международных водах - это свидетельство очень бестолковой и безответственной практики применения авиации", - заключают в обзоре.

Также смотрите: Незаконный вывоз агропродукции через оккупированный Крым: Сообщено о подозрении капитану судна, арестованного в порту Рени. ФОТО

Великобритания (5091) зерно (1076) внешняя разведка (400)
Топ комментарии
+36
Непоганий адвокат у кацапів. Ціла Британська розвідка
03.10.2024 13:21 Ответить
+22
Ага. І в Охматдит та інші медичні заклади - випадково, і в житлові будинки Умані, Дніпра, Запоріжжя, Херсону, Харкова - теж випадково, і по закладам освіти - випадково...
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
03.10.2024 13:26 Ответить
+19
Випадково це як? - цілив по лобі а попав в лоб
03.10.2024 13:22 Ответить
03.10.2024 13:21 Ответить
мабудь випадково вони поцілили в драмтеатр, в порт, в житловий будинок (тисячі будинків)
і плотину тес теж випадково підірвали...
а все через те що випадково, не так страшне зникнення України як розвал рфії...
бо кожний регіон рф стане власником ядерної зброї, без договорів та гарантій
03.10.2024 14:07 Ответить
сумніваєшся в тупості та сцикливості кацапів?
03.10.2024 14:14 Ответить
То це вони від страху в зерновоз влупили?
03.10.2024 14:22 Ответить
перш ніж ставити питання,бажано, враховуючи хронологію, спочатку відповісти на поставлене тобі
03.10.2024 14:36 Ответить
Ти поставив безглузде питання в контексті цієї новини.
03.10.2024 15:05 Ответить
тобі здається що безглузде, бо ти не уважно прочитав текст...
не побачив такі тези:
"недоліки процедур визначення цілі" Джерело: "
та
"хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись.." Джерело:
Я бачу що це цілком реальні тези...
а так, якщо розмірковувати глобально, то кацапи б'ють бо хочуть і можуть...
03.10.2024 18:29 Ответить
03.10.2024 13:22 Ответить
Звичайно ж -- нЄчаяннА --- Бріти, не ганьбіться!!((
03.10.2024 13:22 Ответить
Випадково- це якби кацапи в своє судно влучили б.
03.10.2024 13:23 Ответить
Та по Румунії цілили, а попали в цивільне судно. "Ну штош, биваєт"
03.10.2024 13:24 Ответить
, що прямувало з Одеси до Єгипту із 26 тоннами зерна.
03.10.2024 13:24 Ответить
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
03.10.2024 13:26 Ответить
Ага. Запад все списывает на случайность. И обстрелы рашистами гражданских судов, и бомбардировки больниц. школ и жилых домов и растрелы пленных. Рашисты даже случайно радуются как Иран обстреливает ракетами израильские города. Зато если гея где то орденом не наградили или рузкий ызыг притеснили то ето уже геноцид- геноцидище из-за которого нужно трубить сбор всех организаций и призывать к наказанию... Какой все таки гнилой етот мир.
03.10.2024 13:26 Ответить
Як випадково? Там був ''центр прийняття рішень''.
03.10.2024 13:27 Ответить
Це ж те саме , як випадково завагітніти .
03.10.2024 13:27 Ответить
помилковое нанесеня удару було би тоді, коли б раШист поцілив в рашистський зерновоз, танкер .а чи то в інше рашистське корито.тоді це помилка.
03.10.2024 13:29 Ответить
Ага і по Охмадиту випадково поцілили і по великому супермаркету Амстор в Кременчуці та багато багато куди...
03.10.2024 13:30 Ответить
кацапи мірно вистрєлілі мірно лєтящєй ракєтой по Украінє і тут на путі вопіющі агрєсівно виплил зерновоз захльобиваясь агалтєлай русофобієй
03.10.2024 13:30 Ответить
Нема слiв...ППЦ....
03.10.2024 13:32 Ответить
26 тонн, це менше чим піввагона. Може 26 тис.тон?
03.10.2024 13:36 Ответить
>>... the Ukrainian port of Odesa having been loaded with more than 26 thousand tons... >>
03.10.2024 13:41 Ответить
У кацапів нічого випадкового немає , так як вони знали достеменно ,
що там наше зерно і бахнули ракетою X-22 ,
а кому воно було призначене ,
кацапів не цікавить, бо вони бидляки
кончені😡
03.10.2024 13:36 Ответить
росіянці "випадково" з лютого 2022 року стріляють та ******** українців , а за великим рахунком "их там нет"з 2014. Захід продовжує гру в хованки, на жаль історія нікого нічому так і не навчила - латиняни збрехали нащадкам ... А, може, як би ми вчились так як треба, то правда би була своя, і воля...
03.10.2024 13:38 Ответить
Це лівацька відрижка. Огидно, длять, хоча б заткнутилися.
03.10.2024 13:52 Ответить
Ну тоді треба "понять і простить"...
03.10.2024 13:54 Ответить
Не може бути, ху...ло заявляє що у ху... лостані ракети саме совершенство, ліпше не буває, не могли промахів допустити
03.10.2024 14:01 Ответить
Та да, вони і по боінгу случайно попали
03.10.2024 14:03 Ответить
следовавшее из Одессы в Египет с 26 тоннами зерна. Источник: - 26 ТОНН? 2 грузовика? Цензор, стыдно ...
03.10.2024 14:15 Ответить
Одного разу вони помилково, абсолютно не хотячи, влуплять ядерною ракетою по Лондону. Ну так випадково вийде. Головне аби не ескалація
03.10.2024 14:16 Ответить
Так потихеньку дійде до заборони РЕБів проти ,,шахедів,, Бо,мовляв, вони збиваються з курсу та ,,випадково,, падають замість військових цілей на больниці і житлові будинки.
03.10.2024 14:22 Ответить
Ага. Ймовірно, непомилково.
03.10.2024 14:42 Ответить
Помилково?
Ви знущаєтесь?
Ще напишіть, що росіяни помилково вбили тисячі людей і сотні містечек і сіл перетворили в суцільні могильники.
03.10.2024 14:47 Ответить
То яка імовірна ціль? Чорне море?Військові кораблі Румунії, Болгарії- членів НАТО?
Щось виправдання ніяке.
03.10.2024 14:49 Ответить
Помилково? Британська розвідка, це ви щоб ескалації не було?
03.10.2024 15:19 Ответить
26 тонн ?
03.10.2024 15:25 Ответить
БрітішРозвідка допомагає кацапікам відмазки створювати
03.10.2024 15:43 Ответить
Помилкова армія помилково поцілила в зерновоз .
03.10.2024 16:13 Ответить
Так вони й 24 лютого помилково війну почали. То учєнія були.
03.10.2024 16:23 Ответить
 
 