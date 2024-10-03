Россияне, вероятно, ошибочно попали в гражданское судно-зерновоз, следовавший из Одессы, - британская разведка

12 сентября россияне попали в гражданское судно-зерновоз MV Aya, следовавшее из Одессы в Египет с 26 тысячами тонн зерна. Вероятно, это было сделано случайно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Аналитики разведки считают, что удар почти точно нанесли противокорабельной ракетой воздушного базирования Х-22 (в классификации НАТО - AS-4 Kitchen) с российского Ту-22, а катастрофических последствий для судна удалось избежать из-за сбоя в механизме детонации.

"Маловероятно, что MV Aya было умышленной целью этого удара - в него, вероятно, попали из-за недостатков процедур определения цели российскими пилотами, которые вдобавок используют старые боеприпасы", - отмечают в обзоре.

Аналитики напоминают, что россияне неоднократно наносили удары в районах вдоль украинского побережья Черного моря, в частности по стратегическому острову Змеиный, чтобы препятствовать экспорту и уничтожать цели военного характера, но после потери в апреле 2024 года Ту-22 операции стали более осторожными.

"Есть реалистичная вероятность, что инцидент произошел из-за ошибочной идентификации пилотами MV Aya как цели из-за спешки, потому что они хотели немедленно убираться из пусковой зоны, опасаясь попасть под украинские ракеты земля-воздух.

Ракета Х-22 постоянно показывает плохие результаты в войне в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты неправильным курсом и, вероятно, по ложной цели в международных водах - это свидетельство очень бестолковой и безответственной практики применения авиации", - заключают в обзоре.

