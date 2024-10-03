Росіяни, ймовірно, помилково поцілили у цивільне судно-зерновоз, який прямував з Одеси, - британська розвідка
12 вересня росіяни поцілили у цивільне судно-зерновоз MV Aya, що прямувало з Одеси до Єгипту із 26 тисячами тонн зерна. Ймовірно, це було зроблено випадково.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.
Аналітики розвідки вважають, що удар майже точно завдали протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22 (у класифікації НАТО – AS-4 Kitchen) з російського Ту-22, а катастрофічних наслідків для судна вдалося уникнути через збій у механізмі детонації.
"Малоймовірно, що MV Aya було умисною ціллю цього удару - в нього, ймовірно, поцілили через недоліки процедур визначення цілі російськими пілотами, які на додачу використовують старі боєприпаси", - зазначають в огляді.
Аналітики нагадують, що росіяни неодноразово завдавали ударів у районах вздовж українського узбережжя Чорного моря, зокрема по стратегічному острову Зміїний, щоб перешкоджати експорту та нищити цілі військового характеру, але після втрати у квітні 2024 року Ту-22 операції стали обережнішими.
"Є реалістична ймовірність, що інцидент стався через помилкову ідентифікацію пілотами MV Aya як цілі через поспіх, тому що вони хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись потрапити під українські ракети земля-повітря.
Ракета Х-22 постійно показує погані результати у війні в Україні. Запуск надзвукової крилатої ракети неправильним курсом і, ймовірно, по помилковій цілі в міжнародних водах – це свідчення дуже недолугої і безвідповідальної практики застосування авіації", – підсумовують в огляді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і плотину тес теж випадково підірвали...
а все через те що випадково, не так страшне зникнення України як розвал рфії...
бо кожний регіон рф стане власником ядерної зброї, без договорів та гарантій
не побачив такі тези:
"недоліки процедур визначення цілі" Джерело: "
та
"хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись.." Джерело:
Я бачу що це цілком реальні тези...
а так, якщо розмірковувати глобально, то кацапи б'ють бо хочуть і можуть...
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
що там наше зерно і бахнули ракетою X-22 ,
а кому воно було призначене ,
кацапів не цікавить, бо вони бидляки
кончені😡
Ви знущаєтесь?
Ще напишіть, що росіяни помилково вбили тисячі людей і сотні містечек і сіл перетворили в суцільні могильники.
Щось виправдання ніяке.