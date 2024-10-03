Росіяни, ймовірно, помилково поцілили у цивільне судно-зерновоз, який прямував з Одеси, - британська розвідка

12 вересня росіяни поцілили у цивільне судно-зерновоз MV Aya, що прямувало з Одеси до Єгипту із 26 тисячами тонн зерна. Ймовірно, це було зроблено випадково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики розвідки вважають, що удар майже точно завдали протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22 (у класифікації НАТО – AS-4 Kitchen) з російського Ту-22, а катастрофічних наслідків для судна вдалося уникнути через збій у механізмі детонації.

"Малоймовірно, що MV Aya було умисною ціллю цього удару - в нього, ймовірно, поцілили через недоліки процедур визначення цілі російськими пілотами, які на додачу використовують старі боєприпаси", - зазначають в огляді.

Аналітики нагадують, що росіяни неодноразово завдавали ударів у районах вздовж українського узбережжя Чорного моря, зокрема по стратегічному острову Зміїний, щоб перешкоджати експорту та нищити цілі військового характеру, але після втрати у квітні 2024 року Ту-22 операції стали обережнішими.

"Є реалістична ймовірність, що інцидент стався через помилкову ідентифікацію пілотами MV Aya як цілі через поспіх, тому що вони хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись потрапити під українські ракети земля-повітря.

Ракета Х-22 постійно показує погані результати у війні в Україні. Запуск надзвукової крилатої ракети неправильним курсом і, ймовірно, по помилковій цілі в міжнародних водах – це свідчення дуже недолугої і безвідповідальної практики застосування авіації", – підсумовують в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незаконне вивезення агропродукції через окупований Крим: Повідомлено про підозру капітану заарештованого в порту Рені судна. ФОТО