УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12568 відвідувачів онлайн
Новини
4 929 41

Росіяни, ймовірно, помилково поцілили у цивільне судно-зерновоз, який прямував з Одеси, - британська розвідка

РФ вдарила по цивільному судну з зерном у Чорному морі

12 вересня росіяни поцілили у цивільне судно-зерновоз MV Aya, що прямувало з Одеси до Єгипту із 26 тисячами тонн зерна. Ймовірно, це було зроблено випадково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії. 

Аналітики розвідки вважають, що удар майже точно завдали протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22 (у класифікації НАТО – AS-4 Kitchen) з російського Ту-22, а катастрофічних наслідків для судна вдалося уникнути через збій у механізмі детонації.

"Малоймовірно, що MV Aya було умисною ціллю цього удару - в нього, ймовірно, поцілили через недоліки процедур визначення цілі російськими пілотами, які на додачу використовують старі боєприпаси", - зазначають в огляді.

Аналітики нагадують, що росіяни неодноразово завдавали ударів у районах вздовж українського узбережжя Чорного моря, зокрема по стратегічному острову Зміїний, щоб перешкоджати експорту та нищити цілі військового характеру, але після втрати у квітні 2024 року Ту-22 операції стали обережнішими.

"Є реалістична ймовірність, що інцидент стався через помилкову ідентифікацію пілотами MV Aya як цілі через поспіх, тому що вони хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись потрапити під українські ракети земля-повітря.

Ракета Х-22 постійно показує погані результати у війні в Україні. Запуск надзвукової крилатої ракети неправильним курсом і, ймовірно, по помилковій цілі в міжнародних водах – це свідчення дуже недолугої і безвідповідальної практики застосування авіації", – підсумовують в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незаконне вивезення агропродукції через окупований Крим: Повідомлено про підозру капітану заарештованого в порту Рені судна. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5740) зерно (3174) зовнішня розвідка (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Непоганий адвокат у кацапів. Ціла Британська розвідка
показати весь коментар
03.10.2024 13:21 Відповісти
+22
Ага. І в Охматдит та інші медичні заклади - випадково, і в житлові будинки Умані, Дніпра, Запоріжжя, Херсону, Харкова - теж випадково, і по закладам освіти - випадково...
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
показати весь коментар
03.10.2024 13:26 Відповісти
+19
Випадково це як? - цілив по лобі а попав в лоб
показати весь коментар
03.10.2024 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непоганий адвокат у кацапів. Ціла Британська розвідка
показати весь коментар
03.10.2024 13:21 Відповісти
мабудь випадково вони поцілили в драмтеатр, в порт, в житловий будинок (тисячі будинків)
і плотину тес теж випадково підірвали...
а все через те що випадково, не так страшне зникнення України як розвал рфії...
бо кожний регіон рф стане власником ядерної зброї, без договорів та гарантій
показати весь коментар
03.10.2024 14:07 Відповісти
сумніваєшся в тупості та сцикливості кацапів?
показати весь коментар
03.10.2024 14:14 Відповісти
То це вони від страху в зерновоз влупили?
показати весь коментар
03.10.2024 14:22 Відповісти
перш ніж ставити питання,бажано, враховуючи хронологію, спочатку відповісти на поставлене тобі
показати весь коментар
03.10.2024 14:36 Відповісти
Ти поставив безглузде питання в контексті цієї новини.
показати весь коментар
03.10.2024 15:05 Відповісти
тобі здається що безглузде, бо ти не уважно прочитав текст...
не побачив такі тези:
"недоліки процедур визначення цілі" Джерело: "
та
"хотіли негайно забиратися з пускової зони, побоюючись.." Джерело:
Я бачу що це цілком реальні тези...
а так, якщо розмірковувати глобально, то кацапи б'ють бо хочуть і можуть...
показати весь коментар
03.10.2024 18:29 Відповісти
Випадково це як? - цілив по лобі а попав в лоб
показати весь коментар
03.10.2024 13:22 Відповісти
Звичайно ж -- нЄчаяннА --- Бріти, не ганьбіться!!((
показати весь коментар
03.10.2024 13:22 Відповісти
Випадково- це якби кацапи в своє судно влучили б.
показати весь коментар
03.10.2024 13:23 Відповісти
Та по Румунії цілили, а попали в цивільне судно. "Ну штош, биваєт"
показати весь коментар
03.10.2024 13:24 Відповісти
, що прямувало з Одеси до Єгипту із 26 тоннами зерна.
показати весь коментар
03.10.2024 13:24 Відповісти
Ага. І в Охматдит та інші медичні заклади - випадково, і в житлові будинки Умані, Дніпра, Запоріжжя, Херсону, Харкова - теж випадково, і по закладам освіти - випадково...
Вимірювач наївності зашкалив і зламався...
показати весь коментар
03.10.2024 13:26 Відповісти
Ага. Запад все списывает на случайность. И обстрелы рашистами гражданских судов, и бомбардировки больниц. школ и жилых домов и растрелы пленных. Рашисты даже случайно радуются как Иран обстреливает ракетами израильские города. Зато если гея где то орденом не наградили или рузкий ызыг притеснили то ето уже геноцид- геноцидище из-за которого нужно трубить сбор всех организаций и призывать к наказанию... Какой все таки гнилой етот мир.
показати весь коментар
03.10.2024 13:26 Відповісти
Як випадково? Там був ''центр прийняття рішень''.
показати весь коментар
03.10.2024 13:27 Відповісти
Це ж те саме , як випадково завагітніти .
показати весь коментар
03.10.2024 13:27 Відповісти
помилковое нанесеня удару було би тоді, коли б раШист поцілив в рашистський зерновоз, танкер .а чи то в інше рашистське корито.тоді це помилка.
показати весь коментар
03.10.2024 13:29 Відповісти
Ага і по Охмадиту випадково поцілили і по великому супермаркету Амстор в Кременчуці та багато багато куди...
показати весь коментар
03.10.2024 13:30 Відповісти
кацапи мірно вистрєлілі мірно лєтящєй ракєтой по Украінє і тут на путі вопіющі агрєсівно виплил зерновоз захльобиваясь агалтєлай русофобієй
показати весь коментар
03.10.2024 13:30 Відповісти
Нема слiв...ППЦ....
показати весь коментар
03.10.2024 13:32 Відповісти
26 тонн, це менше чим піввагона. Може 26 тис.тон?
показати весь коментар
03.10.2024 13:36 Відповісти
>>... the Ukrainian port of Odesa having been loaded with more than 26 thousand tons... >>
показати весь коментар
03.10.2024 13:41 Відповісти
У кацапів нічого випадкового немає , так як вони знали достеменно ,
що там наше зерно і бахнули ракетою X-22 ,
а кому воно було призначене ,
кацапів не цікавить, бо вони бидляки
кончені😡
показати весь коментар
03.10.2024 13:36 Відповісти
росіянці "випадково" з лютого 2022 року стріляють та ******** українців , а за великим рахунком "их там нет"з 2014. Захід продовжує гру в хованки, на жаль історія нікого нічому так і не навчила - латиняни збрехали нащадкам ... А, може, як би ми вчились так як треба, то правда би була своя, і воля...
показати весь коментар
03.10.2024 13:38 Відповісти
Це лівацька відрижка. Огидно, длять, хоча б заткнутилися.
показати весь коментар
03.10.2024 13:52 Відповісти
Ну тоді треба "понять і простить"...
показати весь коментар
03.10.2024 13:54 Відповісти
Не може бути, ху...ло заявляє що у ху... лостані ракети саме совершенство, ліпше не буває, не могли промахів допустити
показати весь коментар
03.10.2024 14:01 Відповісти
Та да, вони і по боінгу случайно попали
показати весь коментар
03.10.2024 14:03 Відповісти
следовавшее из Одессы в Египет с 26 тоннами зерна. Источник: - 26 ТОНН? 2 грузовика? Цензор, стыдно ...
показати весь коментар
03.10.2024 14:15 Відповісти
Одного разу вони помилково, абсолютно не хотячи, влуплять ядерною ракетою по Лондону. Ну так випадково вийде. Головне аби не ескалація
показати весь коментар
03.10.2024 14:16 Відповісти
Так потихеньку дійде до заборони РЕБів проти ,,шахедів,, Бо,мовляв, вони збиваються з курсу та ,,випадково,, падають замість військових цілей на больниці і житлові будинки.
показати весь коментар
03.10.2024 14:22 Відповісти
Ага. Ймовірно, непомилково.
показати весь коментар
03.10.2024 14:42 Відповісти
Помилково?
Ви знущаєтесь?
Ще напишіть, що росіяни помилково вбили тисячі людей і сотні містечек і сіл перетворили в суцільні могильники.
показати весь коментар
03.10.2024 14:47 Відповісти
То яка імовірна ціль? Чорне море?Військові кораблі Румунії, Болгарії- членів НАТО?
Щось виправдання ніяке.
показати весь коментар
03.10.2024 14:49 Відповісти
Помилково? Британська розвідка, це ви щоб ескалації не було?
показати весь коментар
03.10.2024 15:19 Відповісти
26 тонн ?
показати весь коментар
03.10.2024 15:25 Відповісти
БрітішРозвідка допомагає кацапікам відмазки створювати
показати весь коментар
03.10.2024 15:43 Відповісти
Помилкова армія помилково поцілила в зерновоз .
показати весь коментар
03.10.2024 16:13 Відповісти
Так вони й 24 лютого помилково війну почали. То учєнія були.
показати весь коментар
03.10.2024 16:23 Відповісти
 
 