В работе Telegram произошел масштабный сбой
3 октября, днем, в работе мессенджера Телеграм произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.
Отмечается, что пользователи начали сообщать о проблемах около 14:00 (по киевскому времени) В частности, пользователи массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.
Больше всего проблем возникает с:
- загрузкой файлов (53%),
- получением сообщений (19%)
- и собственно приложением (28%).
Как отмечается, пользователи сталкиваются с проблемами как на мобильной версии, так и на ПК.
Напомним, в сентябре Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграмма в органах государственной власти, военных формированиях, а также на объектах критической инфраструктуры.
Слава богу, для мене це має таке саме значення, якби десь зламавсь пилорам або чийсь радіол!