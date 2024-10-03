В работе Telegram произошел масштабный сбой

3 октября, днем, в работе мессенджера Телеграм произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Отмечается, что пользователи начали сообщать о проблемах около 14:00 (по киевскому времени) В частности, пользователи массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Больше всего проблем возникает с:

загрузкой файлов (53%),

получением сообщений (19%)

и собственно приложением (28%).

Как отмечается, пользователи сталкиваются с проблемами как на мобильной версии, так и на ПК.

Напомним, в сентябре Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграмма в органах государственной власти, военных формированиях, а также на объектах критической инфраструктуры.