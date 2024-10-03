РУС
Новости
2 895 12

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Не працює телеграм

3 октября, днем, в работе мессенджера Телеграм произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.

Отмечается, что пользователи начали сообщать о проблемах около 14:00 (по киевскому времени) В частности, пользователи массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Не працює телеграм 3 жовтня

Больше всего проблем возникает с:

  • загрузкой файлов (53%),
  • получением сообщений (19%)
  • и собственно приложением (28%).

Как отмечается, пользователи сталкиваются с проблемами как на мобильной версии, так и на ПК.

Напомним, в сентябре Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграмма в органах государственной власти, военных формированиях, а также на объектах критической инфраструктуры.

интернет (1716) Telegram (122)
+4
platforma - rjuzke laino. kašpersky-2.0
03.10.2024 14:41 Ответить
+3
Товарищ майор в штабквартире фсб не ту конпку опять случайно нажал.
03.10.2024 14:47 Ответить
+2
Телеграм обламавсь...
Слава богу, для мене це має таке саме значення, якби десь зламавсь пилорам або чийсь радіол!
03.10.2024 14:47 Ответить
03.10.2024 14:41 Ответить
Якось пох...! Я тільки Ніколаєвський Ваньок та Перший цифровий юзаю!
03.10.2024 14:43 Ответить
Ну тобі пох, а нам у Запоріжжі та Харкові важливо вчасно отримувати попередження про пуски кабів й іншого смертоносного залізячча, особливо напрямки куди воно цілить і через скільки буде підліт. А таку інформацію нам дають виключно через тг
03.10.2024 15:00 Ответить
pitanja - čomu ?!
03.10.2024 16:17 Ответить
До вечора що хоч робіть, але щоб запрацювало! Найвеличніший лідор викладе черговий непотворний гундосик!
03.10.2024 14:44 Ответить
03.10.2024 14:47 Ответить
чийсь радіол
03.10.2024 16:18 Ответить
Як 26 серпня почало бахати, я собі бігом той Телеграм встановила. Потім один раз мала клопіт не спати, слухати як шахеди збивають.
03.10.2024 18:17 Ответить
03.10.2024 14:47 Ответить
Так *****, що аж незручно.
03.10.2024 15:03 Ответить
Нуль проблем з Телеграмом сьогодні.
03.10.2024 15:27 Ответить
Саме влада кришує цю фсбшну помийку!
03.10.2024 16:00 Ответить
 
 