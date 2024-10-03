У роботі Telegram стався масштабний збій
3 жовтня, вдень, у роботі месенджера "Телеграм" стався збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Downdetector.
Зазначається, що користувачі почали повідомляти про проблеми близько 14:00 (за київським часом).Зокрема, користувачі масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
Найбільше проблем виникає із:
- завантаженням файлів (53%),
- отриманням повідомлень (19%)
- та власне додатком (28%).
Як зауважується, користувачі стикаються із проблемами як на мобільній версії, так і на ПК.
Нагадаємо, у вересні Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.
Слава богу, для мене це має таке саме значення, якби десь зламавсь пилорам або чийсь радіол!