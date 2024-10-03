У роботі Telegram стався масштабний збій

3 жовтня, вдень, у роботі месенджера "Телеграм" стався збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Downdetector.

Зазначається, що користувачі почали повідомляти про проблеми близько 14:00 (за київським часом).Зокрема, користувачі масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Найбільше проблем виникає із:

завантаженням файлів (53%),

отриманням повідомлень (19%)

та власне додатком (28%).

Як зауважується, користувачі стикаються із проблемами як на мобільній версії, так і на ПК.

Нагадаємо, у вересні Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.