2 895 12

У роботі Telegram стався масштабний збій

Не працює телеграм

3 жовтня, вдень, у роботі месенджера "Телеграм" стався збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Downdetector.

Зазначається, що користувачі почали повідомляти про проблеми близько 14:00  (за київським часом).Зокрема, користувачі масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Не працює телеграм 3 жовтня

Найбільше проблем виникає із:

  • завантаженням файлів (53%),
  • отриманням повідомлень (19%)
  • та власне додатком (28%).

Читайте: 73% українців отримують новини з Telegram, - дослідження USAID в Україні

Як зауважується, користувачі стикаються із проблемами як на мобільній версії, так і на ПК.

Нагадаємо, у вересні Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Автор: 

Топ коментарі
+4
platforma - rjuzke laino. kašpersky-2.0
03.10.2024 14:41 Відповісти
03.10.2024 14:41 Відповісти
+3
Товарищ майор в штабквартире фсб не ту конпку опять случайно нажал.
03.10.2024 14:47 Відповісти
03.10.2024 14:47 Відповісти
+2
Телеграм обламавсь...
Слава богу, для мене це має таке саме значення, якби десь зламавсь пилорам або чийсь радіол!
03.10.2024 14:47 Відповісти
03.10.2024 14:47 Відповісти
platforma - rjuzke laino. kašpersky-2.0
03.10.2024 14:41 Відповісти
03.10.2024 14:41 Відповісти
Якось пох...! Я тільки Ніколаєвський Ваньок та Перший цифровий юзаю!
03.10.2024 14:43 Відповісти
03.10.2024 14:43 Відповісти
Ну тобі пох, а нам у Запоріжжі та Харкові важливо вчасно отримувати попередження про пуски кабів й іншого смертоносного залізячча, особливо напрямки куди воно цілить і через скільки буде підліт. А таку інформацію нам дають виключно через тг
03.10.2024 15:00 Відповісти
03.10.2024 15:00 Відповісти
pitanja - čomu ?!
03.10.2024 16:17 Відповісти
03.10.2024 16:17 Відповісти
До вечора що хоч робіть, але щоб запрацювало! Найвеличніший лідор викладе черговий непотворний гундосик!
03.10.2024 14:44 Відповісти
03.10.2024 14:44 Відповісти
Телеграм обламавсь...
Слава богу, для мене це має таке саме значення, якби десь зламавсь пилорам або чийсь радіол!
03.10.2024 14:47 Відповісти
03.10.2024 14:47 Відповісти
чийсь радіол
03.10.2024 16:18 Відповісти
03.10.2024 16:18 Відповісти
Як 26 серпня почало бахати, я собі бігом той Телеграм встановила. Потім один раз мала клопіт не спати, слухати як шахеди збивають.
03.10.2024 18:17 Відповісти
03.10.2024 18:17 Відповісти
Товарищ майор в штабквартире фсб не ту конпку опять случайно нажал.
03.10.2024 14:47 Відповісти
03.10.2024 14:47 Відповісти
Так *****, що аж незручно.
03.10.2024 15:03 Відповісти
03.10.2024 15:03 Відповісти
Нуль проблем з Телеграмом сьогодні.
03.10.2024 15:27 Відповісти
03.10.2024 15:27 Відповісти
Саме влада кришує цю фсбшну помийку!
03.10.2024 16:00 Відповісти
03.10.2024 16:00 Відповісти
 
 