РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости
1 261 7

Независимые аудиторы приступили к работе в НАБУ, проверят и подразделение детективов под прикрытием, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос

Независимые аудиторы, которые начали работу в Национальном антикоррупционном бюро, проверят работу тайного подразделения детективов под прикрытием.

Об этом сообщил в комментарии Укрінформ директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Аудиторы будут проверять все, все подразделения. Но с методикой будут определяться в процессе. Поэтому сказать, как это будет происходить, еще рано", - сказал он, отвечая на вопрос относительно проверки тайного подразделения детективов.

Также читайте: Слив из НАБУ: Второе служебное расследование выявило "определенные нарушения", материалы направят в Дисциплинарную комиссию, - Кривонос

По словам Кривоноса, сейчас аудиторы проводят интервью с сотрудниками НАБУ и будут определяться с методикой проведения проверки. После этого методику опубликуют на сайте Кабинета министров.

У аудиторов есть секретариат, который переводит нужные документы на иностранный язык.

Кривонос отметил, что независимый аудит НАБУ должен завершиться в январе-феврале 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4540) аудит (364) Кривонос Семен (65)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто буде перевіряти незалежних аудиторів?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:41 Ответить
Не поможе, там все зливається, продається як і у всіх інших подібних структурах.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:46 Ответить
Це саме недолуге рішення.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:10 Ответить
перевірку під прикриттям треба починати з ОП
показать весь комментарий
03.10.2024 18:30 Ответить
Незалежні аудитори це в смислі від Зермака ?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:37 Ответить
Громадськість дізнається скільки вони пробухали з повіями на конспіративних квартирах?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:51 Ответить
Якщо нема чим тупим псам зайнятись...
показать весь комментарий
03.10.2024 20:29 Ответить
 
 