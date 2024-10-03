Независимые аудиторы приступили к работе в НАБУ, проверят и подразделение детективов под прикрытием, - Кривонос
Независимые аудиторы, которые начали работу в Национальном антикоррупционном бюро, проверят работу тайного подразделения детективов под прикрытием.
Об этом сообщил в комментарии Укрінформ директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
"Аудиторы будут проверять все, все подразделения. Но с методикой будут определяться в процессе. Поэтому сказать, как это будет происходить, еще рано", - сказал он, отвечая на вопрос относительно проверки тайного подразделения детективов.
По словам Кривоноса, сейчас аудиторы проводят интервью с сотрудниками НАБУ и будут определяться с методикой проведения проверки. После этого методику опубликуют на сайте Кабинета министров.
У аудиторов есть секретариат, который переводит нужные документы на иностранный язык.
Кривонос отметил, что независимый аудит НАБУ должен завершиться в январе-феврале 2025 года.
