Незалежні аудитори розпочали роботу у НАБУ, перевірять і підрозділ детективів під прикриттям, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос

Незалежні аудитори, які розпочали роботу у Національному антикорупційному бюро, перевірять роботу таємного підрозділу детективів під прикриттям.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Аудитори будуть перевіряти все, всі підрозділи. Але з методикою будуть визначатися у процесі. Тому сказати, як це відбуватиметься, іще зарано", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно перевірки таємного підрозділу детективів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кривонос звільнив першого заступника директора НАБУ Углаву

За словами Кривоноса, наразі аудитори проводять інтерв’ю зі співробітниками НАБУ і будуть визначатися з методикою проведення перевірки. Після цього методику опублікують на сайті Кабінету міністрів.

У аудиторів є секретаріат, який перекладає потрібні документи на іноземну мову.

Кривонос зазначив, що незалежний аудит НАБУ має завершитися у січні-лютому 2025 року.

НАБУ (5429) аудит (575) Кривонос Семен (78)
А хто буде перевіряти незалежних аудиторів?
03.10.2024 17:41 Відповісти
Не поможе, там все зливається, продається як і у всіх інших подібних структурах.
03.10.2024 17:46 Відповісти
Це саме недолуге рішення.
03.10.2024 18:10 Відповісти
перевірку під прикриттям треба починати з ОП
03.10.2024 18:30 Відповісти
Незалежні аудитори це в смислі від Зермака ?
03.10.2024 18:37 Відповісти
Громадськість дізнається скільки вони пробухали з повіями на конспіративних квартирах?
03.10.2024 18:51 Відповісти
Якщо нема чим тупим псам зайнятись...
03.10.2024 20:29 Відповісти
 
 