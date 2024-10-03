Незалежні аудитори розпочали роботу у НАБУ, перевірять і підрозділ детективів під прикриттям, - Кривонос

Незалежні аудитори, які розпочали роботу у Національному антикорупційному бюро, перевірять роботу таємного підрозділу детективів під прикриттям.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Аудитори будуть перевіряти все, всі підрозділи. Але з методикою будуть визначатися у процесі. Тому сказати, як це відбуватиметься, іще зарано", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно перевірки таємного підрозділу детективів.

За словами Кривоноса, наразі аудитори проводять інтерв’ю зі співробітниками НАБУ і будуть визначатися з методикою проведення перевірки. Після цього методику опублікують на сайті Кабінету міністрів.

У аудиторів є секретаріат, який перекладає потрібні документи на іноземну мову.

Кривонос зазначив, що незалежний аудит НАБУ має завершитися у січні-лютому 2025 року.