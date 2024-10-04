В результате ночных обстрелов Белозерки на Херсонщине 1 человек погиб, еще 3 - ранены
В ночь на 4 октября российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку в Херсонской области. Один человек погиб, трое получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Херсонской ОГА.
"В больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки. В момент атаки пострадавшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд. У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины - взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.
Позже в больницу обратился еще один местный житель, который пострадал из-за ночного российского обстрела Белозерки: 66-летний мужчина получил взрывную травму и ушиб руки, пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В поселке повреждены по меньшей мере три жилых дома, еще один - разрушен.
"Из-за обстрелов один человек погиб", - добавили в ОВА.
