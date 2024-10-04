Унаслідок нічного обстрілу Білозерки на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 - поранені
У ніч проти 4 жовтня російська армія з артилерії обстріляла Білозерку на Херсонщині. Одна людина загинула, троє дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській ОВА.
"До лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки. У момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд. У 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх шпиталізували", - ідеться в повідомленні.
Пізніше до лікарні звернувся ще один місцевий житель, який постраждала через нічний російський обстріл Білозерки: 66-річний чоловік дістав вибухову травму та забій руки.Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
У селищі пошкоджено щонайменше три житлові будинки, ще один – зруйновано.
"Через обстріли один чоловік загинув", - додали в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль