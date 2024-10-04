В Харькове раздался взрыв: россияне ударили КАБами (обновлено)

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ на Харьков.

Жителей Харькова и района призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии глава города заявил, что зафиксировано два "прилета" в лесополосу одного из центральных районов города.

"Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - добавил он.

