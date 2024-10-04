РУС
В Харькове раздался взрыв: россияне ударили КАБами (обновлено)

Вибух пролунав у Харкові

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ на Харьков.

Жителей Харькова и района призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии глава города заявил, что зафиксировано два "прилета" в лесополосу одного из центральных районов города.

"Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - добавил он.

Читайте: На Сумщине взрывотехники обезвредили 250-килограммовый российский КАБ и дрон. ФОТОрепортаж

обстрел (29050) Харьков (7719) КАБ (423)
Ліпецька фабрика не дає спокою
показать весь комментарий
04.10.2024 17:17 Ответить
Какаяразніца
показать весь комментарий
04.10.2024 17:23 Ответить
Для чего сирена? Прилёт был через 5 секунд после сирены. Вот нафига она? Даже самый быстрый человек планеты за 5 секунд не добежит до укрытия
показать весь комментарий
04.10.2024 17:24 Ответить
Мабуть, для того, що уникнути можливих судових позовів.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:44 Ответить
але встигне переміститись з відкритого місця
якщо цих сирен третій рік щодня, то зрозуміло що деякі запізняться навіть після прильоту
показать весь комментарий
04.10.2024 18:10 Ответить
Де ті розпіарені гундосом ф-16, якщо вони не зносять літаки ор.ків?
Он Ізраель прополює методично ганчіркоголових, вже наступний бункер рознесли!
показать весь комментарий
04.10.2024 17:53 Ответить
 
 