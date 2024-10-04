У Харкові пролунав вибух: росіяни вдарили КАБами (оновлено)
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про пуск КАБ на Харків.
Жителів Харкова та району закликали перебувати в укриттях.
Згодом очільник міста заявив, що зафіксовано два "прильоти" у лісосмугу одного з центральних районів міста.
"Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на даний момент не надходило", - додав він.
якщо цих сирен третій рік щодня, то зрозуміло що деякі запізняться навіть після прильоту
Он Ізраель прополює методично ганчіркоголових, вже наступний бункер рознесли!