У Харкові пролунав вибух: росіяни вдарили КАБами (оновлено)

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск КАБ на Харків.

Жителів Харкова та району закликали перебувати в укриттях.

Згодом очільник міста заявив, що зафіксовано два "прильоти" у лісосмугу одного з центральних районів міста.

"Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на даний момент не надходило", - додав він.

Читайте: На Сумщині вибухотехніки знешкодили 250-кілограмовий російський КАБ та дрон. ФОТОрепортаж