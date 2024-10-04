УКР
2 356 6

У Харкові пролунав вибух: росіяни вдарили КАБами (оновлено)

Вибух пролунав у Харкові

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск КАБ на Харків.

Жителів Харкова та району закликали перебувати в укриттях.

Згодом очільник міста заявив, що зафіксовано два "прильоти" у лісосмугу одного з центральних районів міста.

"Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на даний момент не надходило", - додав він.

обстріл (30375) Харків (5844) КАБ (424)
Ліпецька фабрика не дає спокою
показати весь коментар
04.10.2024 17:17 Відповісти
Какаяразніца
показати весь коментар
04.10.2024 17:23 Відповісти
Для чего сирена? Прилёт был через 5 секунд после сирены. Вот нафига она? Даже самый быстрый человек планеты за 5 секунд не добежит до укрытия
показати весь коментар
04.10.2024 17:24 Відповісти
Мабуть, для того, що уникнути можливих судових позовів.
показати весь коментар
04.10.2024 17:44 Відповісти
але встигне переміститись з відкритого місця
якщо цих сирен третій рік щодня, то зрозуміло що деякі запізняться навіть після прильоту
показати весь коментар
04.10.2024 18:10 Відповісти
Де ті розпіарені гундосом ф-16, якщо вони не зносять літаки ор.ків?
Он Ізраель прополює методично ганчіркоголових, вже наступний бункер рознесли!
показати весь коментар
04.10.2024 17:53 Відповісти
 
 