В Запорожье и Николаеве раздались взрывы
Поздно вечером 4 октября в Николаеве и Запорожье прогремели взрывы.
В 22:28 городской голова Николаева Александр Сенкевич в Телеграме сообщил о взрывах в городе, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Николаеве. Подробности позже", - написал Александр Сенкевич.
В свою очередь в 22:26 о взрывах в Запорожье сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Иван Федоров.
Впоследствии он сообщил о новых взрывах в Запорожье.
"Повторные взрывы в Запорожской области", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль