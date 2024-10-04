РУС
Новости
В Запорожье и Николаеве раздались взрывы

Вибух

Поздно вечером 4 октября в Николаеве и Запорожье прогремели взрывы.

В 22:28 городской голова Николаева Александр Сенкевич в Телеграме сообщил о взрывах в городе, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Николаеве. Подробности позже", - написал Александр Сенкевич.

В свою очередь в 22:26 о взрывах в Запорожье сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал Иван Федоров.

Впоследствии он сообщил о новых взрывах в Запорожье.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - отметил он.

Олександр Сєнкевич та Іван Федоров про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі
Олександр Сєнкевич та Іван Федоров про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі

