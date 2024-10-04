У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
Пізно ввечері 4 жовтня у Миколаєві та Запоріжжі пролунали вибухи.
О 22:28 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі повідомив про вибухи у місті, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом", - написав Олександр Сєнкевич.
Своєю чергою о 22:26 про вибухи у Запоріжжі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вибухи у Запорізькій області", - написав Іван Федоров.
Згодом він повідомив про нові вибухи у Запоріжжі.
"Повторні вибухи у Запорізькій області", - зазначив він.
