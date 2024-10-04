УКР
У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи

Вибух

Пізно ввечері 4 жовтня у Миколаєві та Запоріжжі пролунали вибухи.

О 22:28 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі повідомив про вибухи у місті, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом", - написав Олександр Сєнкевич.

Своєю чергою о 22:26 про вибухи у Запоріжжі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав Іван Федоров.

Згодом він повідомив про нові вибухи у Запоріжжі.

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - зазначив він.

Олександр Сєнкевич та Іван Федоров про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі
