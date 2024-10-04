На фронте произошло 97 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Кураховском направлении, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.
Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, задействовали для поражения 630 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошли четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Старицы, Волчанска и Тихого. Ориентировочные потери врага на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено артсистему, 28 БпЛА и шесть единиц автомобильной техники. Также наши защитники повредили 14 артиллерийских систем и пять автомобилей.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой. Четырнадцать боев завершены, две вражеские атаки еще продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. В настоящее время десять боевых столкновений завершены, три - до сих пор продолжаются.
На Северском направлении украинские защитники отражали три вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменского и Выемки. Продолжается боестолкновение, ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении шли шесть боев возле Калиновки, Ступочков и Андреевки. Сейчас продолжается одна атака противника.
На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Щербиновки. Шесть столкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении, с начала этих суток, захватчик атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лысовки. Силы обороны отразили 13 наступательных действий, одно боестолкновение еще продолжается.
На Кураховском направлении враг 25 раз проводил наступательные действия вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Украинские защитники остановили 14 атак, 10 - еще продолжаются.
Ситуация на других направлениях
На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться на позиции украинских защитников неподалеку Работино, Малых Щербаков и Каменского.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.
На других направлениях - без особых изменений.
