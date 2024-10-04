Общие боевые потери РФ с начала войны - около 657 940 человек (+1230 за сутки), 8908 танков, 18 965 артсистем, 17 627 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 657 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 657 940 (+1230) человек,

танков - 8908 (+15) единиц,

боевых бронированных машин - 17 627 (+31) единиц,

артиллерийских систем - 18 965 (+59) единиц,

РСЗО - 1212 (+8) единиц,

средств ПВО - 965 (+1) единиц,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 494 (+101) единицы,

крылатых ракет - 2613 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 820 (+70) единиц,

специальной техники - 3333 (+3) единицы.

Также смотрите: Восьмерых оккупантов ликвидировали сбросами операторы дронов 5-й ОШБр на Покровском направлении. ВИДЕО