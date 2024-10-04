РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 657 940 человек (+1230 за сутки), 8908 танков, 18 965 артсистем, 17 627 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 657 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 657 940 (+1230) человек,
  • танков - 8908 (+15) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 627 (+31) единиц,
  • артиллерийских систем - 18 965 (+59) единиц,
  • РСЗО - 1212 (+8) единиц,
  • средств ПВО - 965 (+1) единиц,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 494 (+101) единицы,
  • крылатых ракет - 2613 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 820 (+70) единиц,
  • специальной техники - 3333 (+3) единицы.

За добу знищено 1230 російських військових

+22
Слава Україні! Дуже гарна новина до ранкових кави! Особливо радує кількість знищеної бронетехніки, проти, зокрема РСЗВ. Війна - це важка робота. Слава нашим захисникам та захисницям, бережи їх Господь! Героям слава! Смерть ворогам!
04.10.2024 07:50 Ответить
+16
Минув 3880 день москальсько-української війни.
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
04.10.2024 08:54 Ответить
+11
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
04.10.2024 08:32 Ответить
Невже так важко виправити дату "03" на 04" жовтня? -"Як зазначається, з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять: Джерело: "
04.10.2024 08:00 Ответить
Марині Макєєвій не до таких дурниць, вона інфографіку забуває вставити, а ти про якесь чісло.
04.10.2024 10:34 Ответить
какашенков расскажет. А врут все, только в разной степени. Подозреваю, что лаптеногие на порядок больше, там школа ещё с ссср.
04.10.2024 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.10.2024 08:32 Ответить
Минув 3880 день москальсько-української війни.
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
04.10.2024 08:54 Ответить
04.10.2024 08:58 Ответить
Пропоную ввести такий показник як «разом взяті»Наприклад : «більше ніж Мухосранськ і ********** разом взяті».
04.10.2024 14:17 Ответить
Вже колись таке робив, але потім пішли кучно і перестав. Може пізніше )
05.10.2024 08:00 Ответить
04.10.2024 09:10 Ответить
Нічого собі! Вже давно так рсзв не знищували 👏
04.10.2024 09:56 Ответить
Давно, вісім РСЗВ за добу останій раз було в листопаді минулого року.
Мабуть пільмень підкинув своїх Градів, іншого пояснення не бачу.
04.10.2024 10:31 Ответить
Або десь накрили їхню стоянку, таке ж може бути.
04.10.2024 10:38 Ответить
*теж
04.10.2024 10:39 Ответить
А почему уже 2 дня аєропланов забараненных меньше чем было на 2 октября?
04.10.2024 11:22 Ответить
а у нас якісь втрати? чому не пишуть, страшно правду відкрити?
04.10.2024 11:23 Ответить
Джонсона зняли, Сунака зняли, острови Чагос віддали, закривається остання вугільна електростанція
04.10.2024 11:58 Ответить
04.10.2024 13:08 Ответить
 
 