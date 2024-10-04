Общие боевые потери РФ с начала войны - около 657 940 человек (+1230 за сутки), 8908 танков, 18 965 артсистем, 17 627 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 657 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 657 940 (+1230) человек,
- танков - 8908 (+15) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 627 (+31) единиц,
- артиллерийских систем - 18 965 (+59) единиц,
- РСЗО - 1212 (+8) единиц,
- средств ПВО - 965 (+1) единиц,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 494 (+101) единицы,
- крылатых ракет - 2613 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 820 (+70) единиц,
- специальной техники - 3333 (+3) единицы.
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Мабуть пільмень підкинув своїх Градів, іншого пояснення не бачу.