Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 657 940 осіб (+1230 за добу), 8908 танків, 18 965 артсистем, 17 627 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 657 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8908 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
- артилерійських систем – 18965 (+59) од,
- РСЗВ – 1212 (+8) од,
- засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)
Топ коментарі
+22 Vujko Donetski
показати весь коментар04.10.2024 07:50 Відповісти Посилання
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар04.10.2024 08:54 Відповісти Посилання
+11 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар04.10.2024 08:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Мабуть пільмень підкинув своїх Градів, іншого пояснення не бачу.