Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 657 940 осіб (+1230 за добу), 8908 танків, 18 965 артсистем, 17 627 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 657 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,

танків ‒ 8908 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,

артилерійських систем – 18965 (+59) од,

РСЗВ – 1212 (+8) од,

засоби ППО ‒ 965 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)

