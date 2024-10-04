УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини
6 001 23

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 657 940 осіб (+1230 за добу), 8908 танків, 18 965 артсистем, 17 627 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 657 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од,
  • засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці полонили вісьмох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

За добу знищено 1230 російських військових

Автор: 

армія рф (18483) Генштаб ЗС (7118) ліквідація (4360) знищення (7998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Слава Україні! Дуже гарна новина до ранкових кави! Особливо радує кількість знищеної бронетехніки, проти, зокрема РСЗВ. Війна - це важка робота. Слава нашим захисникам та захисницям, бережи їх Господь! Героям слава! Смерть ворогам!
показати весь коментар
04.10.2024 07:50 Відповісти
+16
Минув 3880 день москальсько-української війни.
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показати весь коментар
04.10.2024 08:54 Відповісти
+11
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
04.10.2024 08:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні! Дуже гарна новина до ранкових кави! Особливо радує кількість знищеної бронетехніки, проти, зокрема РСЗВ. Війна - це важка робота. Слава нашим захисникам та захисницям, бережи їх Господь! Героям слава! Смерть ворогам!
показати весь коментар
04.10.2024 07:50 Відповісти
Невже так важко виправити дату "03" на 04" жовтня? -"Як зазначається, з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять: Джерело: "
показати весь коментар
04.10.2024 08:00 Відповісти
Марині Макєєвій не до таких дурниць, вона інфографіку забуває вставити, а ти про якесь чісло.
показати весь коментар
04.10.2024 10:34 Відповісти
какашенков расскажет. А врут все, только в разной степени. Подозреваю, что лаптеногие на порядок больше, там школа ещё с ссср.
показати весь коментар
04.10.2024 08:07 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
04.10.2024 08:32 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
04.10.2024 08:32 Відповісти
Минув 3880 день москальсько-української війни.
187! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня теж файно.
Танки закрили чергову сотню, по РСЗВ давно такого не було, десь їх погано заховали ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 657000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показати весь коментар
04.10.2024 08:54 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 08:58 Відповісти
Пропоную ввести такий показник як «разом взяті»Наприклад : «більше ніж Мухосранськ і ********** разом взяті».
показати весь коментар
04.10.2024 14:17 Відповісти
Вже колись таке робив, але потім пішли кучно і перестав. Може пізніше )
показати весь коментар
05.10.2024 08:00 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 09:10 Відповісти
Нічого собі! Вже давно так рсзв не знищували 👏
показати весь коментар
04.10.2024 09:56 Відповісти
Давно, вісім РСЗВ за добу останій раз було в листопаді минулого року.
Мабуть пільмень підкинув своїх Градів, іншого пояснення не бачу.
показати весь коментар
04.10.2024 10:31 Відповісти
Або десь накрили їхню стоянку, таке ж може бути.
показати весь коментар
04.10.2024 10:38 Відповісти
*теж
показати весь коментар
04.10.2024 10:39 Відповісти
А почему уже 2 дня аєропланов забараненных меньше чем было на 2 октября?
показати весь коментар
04.10.2024 11:22 Відповісти
а у нас якісь втрати? чому не пишуть, страшно правду відкрити?
показати весь коментар
04.10.2024 11:23 Відповісти
Джонсона зняли, Сунака зняли, острови Чагос віддали, закривається остання вугільна електростанція
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 13:08 Відповісти
 
 