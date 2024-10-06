РУС
Лубинец обратился в МККК и ООН из-за казни россиянами украинских военнопленных в Донецкой области: "Это недопустимо"

Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела россиянами безоружных украинских военных в Нью-Йорке Донецкой области.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией украинских военных, которые сдаются в плен. Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области", - написал уполномоченный по правам человека.

Лубинец призвал международное сообщество фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права.

"Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке", - написал омбудсмен.

Смотрите также: Оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, которые сдавались в плен на Покровском направлении. ВИДЕО

Уполномоченный подчеркнул, что такие случаи недопустимы и являются нарушением прав человека.

"В то же время поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание", - добавил Лубинец.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, военные "Азова" опубликовали видео расстрела россиянами трех украинских пленных в Нью-Йорке в Донецкой области. Когда именно произошло убийство украинских пленных "Азов" не указал.

Смотрите также: Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО

Автор: 

Топ комментарии
+7
зуби болять від порожніх заяв...
06.10.2024 20:02 Ответить
+6
Оті кантори одна кацапська, друга беззуба
06.10.2024 20:07 Ответить
+5
В 2021 році треба було щось робити, коли попереджали про війну. А зараз лише імітуєте бурхливу діяльність, ЗЄбіли бл@дь!
06.10.2024 20:55 Ответить
Звернувся, відпрацював. А міг би піти на фронт і вбити кацапського нелюда. Але напевно страшно, тай посада пропаде.
06.10.2024 20:09 Ответить
не піде.... вангую... буде далі озабоченцем
06.10.2024 22:06 Ответить
Зелені на ціх стратах ще попіаряться
06.10.2024 20:14 Ответить
шо лубінець шо гутереш шо червоний хрест - це все є безпорадність у цій війні…
06.10.2024 20:19 Ответить
А то ООН зупинить окупантські кулі? Давно могли хоча б росіян викинути з ООН, але навіть це не можуть зробити.
06.10.2024 20:24 Ответить
МКЧХ та ООН - непотрібні організації, неспроможні зупинити зло
06.10.2024 20:26 Ответить
Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист Джерело:

"Пішитє пісьма мєлкім почєрком"
Коли міжнародне право не працює, можна вважати, що його й нема.
06.10.2024 20:34 Ответить
Червоний хрест і оон --- дві сідниці однієї дупи .
06.10.2024 20:40 Ответить
В 2021 році треба було щось робити, коли попереджали про війну. А зараз лише імітуєте бурхливу діяльність, ЗЄбіли бл@дь!
06.10.2024 20:55 Ответить
Свята правда
06.10.2024 22:06 Ответить
Потужно!
06.10.2024 21:48 Ответить
ще стукніть туфлею по столу...
06.10.2024 22:03 Ответить
Ці звернення все єдне, що гавкати на Луну.
06.10.2024 22:20 Ответить
Треба було звернутись до фонарного стовба, єфект був би таким же !!!
06.10.2024 22:58 Ответить
 
 