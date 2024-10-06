Лубинец обратился в МККК и ООН из-за казни россиянами украинских военнопленных в Донецкой области: "Это недопустимо"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела россиянами безоружных украинских военных в Нью-Йорке Донецкой области.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией украинских военных, которые сдаются в плен. Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области", - написал уполномоченный по правам человека.

Лубинец призвал международное сообщество фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права.

"Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке", - написал омбудсмен.

Уполномоченный подчеркнул, что такие случаи недопустимы и являются нарушением прав человека.

"В то же время поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание", - добавил Лубинец.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, военные "Азова" опубликовали видео расстрела россиянами трех украинских пленных в Нью-Йорке в Донецкой области. Когда именно произошло убийство украинских пленных "Азов" не указал.

