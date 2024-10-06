Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених на Донеччині: "Це неприпустимо"
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл росіянами беззбройних українських військових у Нью-Йорку Донецької області.
Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині", - написав уповноважений з прав людини.
Лубінець закликав міжнародну спільноту фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права.
"Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", - написав омбудсмен.
Уповноважений наголосив, що такі випадки є неприпустимими і є порушенням прав людини.
"Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання", - додав Лубінець.
Нагадаємо, що в неділю, 6 жовтня, військові "Азову" опублікували відео розстрілу росіянами трьох українських полонених у Нью-Йорку на Донеччині. Коли саме сталося вбивство українських полонених "Азов" не вказав.
Коли міжнародне право не працює, можна вважати, що його й нема.