УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини
2 238 19

Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених на Донеччині: "Це неприпустимо"

Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл росіянами беззбройних українських військових у Нью-Йорку Донецької області.

Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині", - написав уповноважений з прав людини.

Лубінець закликав міжнародну спільноту фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права.

"Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", - написав омбудсмен.

Дивіться також: Окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку. ВIДЕО

Уповноважений наголосив, що такі випадки є неприпустимими і є порушенням прав людини.

"Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання", - додав Лубінець.

Нагадаємо, що в неділю, 6 жовтня, військові "Азову" опублікували відео розстрілу росіянами трьох українських полонених у Нью-Йорку на Донеччині. Коли саме сталося вбивство українських полонених "Азов" не вказав.

Дивіться також: Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1047) розстріл (279) Лубінець Дмитро (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
зуби болять від порожніх заяв...
показати весь коментар
06.10.2024 20:02 Відповісти
+6
Оті кантори одна кацапська, друга беззуба
показати весь коментар
06.10.2024 20:07 Відповісти
+5
В 2021 році треба було щось робити, коли попереджали про війну. А зараз лише імітуєте бурхливу діяльність, ЗЄбіли бл@дь!
показати весь коментар
06.10.2024 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зуби болять від порожніх заяв...
показати весь коментар
06.10.2024 20:02 Відповісти
Звернувся, відпрацював. А міг би піти на фронт і вбити кацапського нелюда. Але напевно страшно, тай посада пропаде.
показати весь коментар
06.10.2024 20:09 Відповісти
не піде.... вангую... буде далі озабоченцем
показати весь коментар
06.10.2024 22:06 Відповісти
Оті кантори одна кацапська, друга беззуба
показати весь коментар
06.10.2024 20:07 Відповісти
Зелені на ціх стратах ще попіаряться
показати весь коментар
06.10.2024 20:14 Відповісти
шо лубінець шо гутереш шо червоний хрест - це все є безпорадність у цій війні…
показати весь коментар
06.10.2024 20:19 Відповісти
А то ООН зупинить окупантські кулі? Давно могли хоча б росіян викинути з ООН, але навіть це не можуть зробити.
показати весь коментар
06.10.2024 20:24 Відповісти
МКЧХ та ООН - непотрібні організації, неспроможні зупинити зло
показати весь коментар
06.10.2024 20:26 Відповісти
Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист Джерело:

"Пішитє пісьма мєлкім почєрком"
Коли міжнародне право не працює, можна вважати, що його й нема.
показати весь коментар
06.10.2024 20:34 Відповісти
Червоний хрест і оон --- дві сідниці однієї дупи .
показати весь коментар
06.10.2024 20:40 Відповісти
В 2021 році треба було щось робити, коли попереджали про війну. А зараз лише імітуєте бурхливу діяльність, ЗЄбіли бл@дь!
показати весь коментар
06.10.2024 20:55 Відповісти
Свята правда
показати весь коментар
06.10.2024 22:06 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
06.10.2024 21:48 Відповісти
ще стукніть туфлею по столу...
показати весь коментар
06.10.2024 22:03 Відповісти
Ці звернення все єдне, що гавкати на Луну.
показати весь коментар
06.10.2024 22:20 Відповісти
Треба було звернутись до фонарного стовба, єфект був би таким же !!!
показати весь коментар
06.10.2024 22:58 Відповісти
 
 