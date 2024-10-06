Евросоюз изменит систему финансирования военной помощи для Украины из-за постоянных вето Венгрии,- СМИ

Евросоюз намерен изменить нынешнюю систему финансирования военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Причина - постоянными вето со стороны Венгрии.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ближайшую среду послы ЕС якобы должны достичь политического согласия относительно условий предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% будут направлены в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи.

Это решение не требует единогласия, поэтому вето Венгрии удастся обойти.

Читайте также: Военная помощь Евросоюза для Украины превысила 43 миллиарда евро. Вместе с гражданской это более 100 миллиардов, - Боррель

По словам одного из дипломатов ЕС, Венгрия почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, который возмещает странам ЕС расходы на вооружение, переданное Украине. Как следствие, Польша, например, ждет выплату почти 2 млрд злотых уже несколько месяцев.

Постоянные препятствия со стороны Венгрии и стали одной из причин, почему в ЕС планируют отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

Решение о том, что 95% от замороженных активов РФ будут направлены на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, будет означать резкое сокращение финансирования Европейского фонда мира.

Читайте также: ЕС и США приближаются к согласию по $50 млрд для Украины с использованием российских активов, - Bloomberg

"Хотя Киев сможет использовать часть этих средств, например, для укрепления оборонной промышленности, однако система передачи вооружений со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое",- пишет издание.

СМИ добавляет, что ресурсов на это просто не хватит.

До сих пор около 90% средств из доходов от замороженных активов российского центрального банка направляли на поддержку Украины именно через Фонд мира.

Читайте также: В Евросоюзе утвердили режим санкций в ответ на гибридные угрозы от России, - СМИ