РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4308 посетителей онлайн
Новости
3 844 10

Евросоюз изменит систему финансирования военной помощи для Украины из-за постоянных вето Венгрии,- СМИ

ЄС хоче змінити модель фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини

Евросоюз намерен изменить нынешнюю систему финансирования военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Причина - постоянными вето со стороны Венгрии.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ближайшую среду послы ЕС якобы должны достичь политического согласия относительно условий предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% будут направлены в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи.

Это решение не требует единогласия, поэтому вето Венгрии удастся обойти.

Читайте также: Военная помощь Евросоюза для Украины превысила 43 миллиарда евро. Вместе с гражданской это более 100 миллиардов, - Боррель

По словам одного из дипломатов ЕС, Венгрия почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, который возмещает странам ЕС расходы на вооружение, переданное Украине. Как следствие, Польша, например, ждет выплату почти 2 млрд злотых уже несколько месяцев.

Постоянные препятствия со стороны Венгрии и стали одной из причин, почему в ЕС планируют отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

Решение о том, что 95% от замороженных активов РФ будут направлены на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, будет означать резкое сокращение финансирования Европейского фонда мира.

Читайте также: ЕС и США приближаются к согласию по $50 млрд для Украины с использованием российских активов, - Bloomberg

"Хотя Киев сможет использовать часть этих средств, например, для укрепления оборонной промышленности, однако система передачи вооружений со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое",- пишет издание.

СМИ добавляет, что ресурсов на это просто не хватит.

До сих пор около 90% средств из доходов от замороженных активов российского центрального банка направляли на поддержку Украины именно через Фонд мира.

Читайте также: В Евросоюзе утвердили режим санкций в ответ на гибридные угрозы от России, - СМИ

Автор: 

Венгрия (2075) финансирование (1830) Евросоюз (17494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Зате через територію України ворог постачає в Угорщину нафту і газ і чомусь питань немає, більше того ніби хочуть продовжити даючи рашистам заробляти щорічно 12,5 мільярди євро.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:30 Ответить
+8
Виженіть вже нарешті мад'яр з ЄС та НАТО, тоді і фіцо принишкне!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:37 Ответить
+6
Все це так би і було, якби нарід не обрав зелену тварь.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате через територію України ворог постачає в Угорщину нафту і газ і чомусь питань немає, більше того ніби хочуть продовжити даючи рашистам заробляти щорічно 12,5 мільярди євро.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:30 Ответить
газу мало!!!
треба ще нафту качати мадярам......
а ще дати вирізати карпати, і віддати закарпаття
а от якби послали нах.... через форсмажор (війна, *****, у нас)
їх би само ЄС раком поставило
всіх мадяр до орбана, на батьківщину відправилиб
і тоді можна булоб починати перемовини.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:31 Ответить
Все це так би і було, якби нарід не обрав зелену тварь.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:00 Ответить
А ти вмієш стрибати? Скільки разів підряд можеш стрибнути?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:54 Ответить
Виженіть вже нарешті мад'яр з ЄС та НАТО, тоді і фіцо принишкне!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:37 Ответить
ЄС мабуть тримає мадьярів для балансу. Хоч є на кого звалити, замість того, щоб згуртуватись та ******* по мордору з усіх гармат, вони через якусь срату мадьярщину і досі грають у демократію.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:04 Ответить
Зараз мадяри почнуть в черговий раз "смердіть".. Бо це є не що інше, як демонстративне ігнорування їх у Євросоюзі...
показать весь комментарий
06.10.2024 22:28 Ответить
На дворі вже похолодало, але до орбаноідів все ще не доходить, що труба наша.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:28 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 23:55 Ответить
 
 