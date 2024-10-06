Євросоюз змінить систему фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини, - ЗМІ

Євросоюз має намір змінити нинішню систему фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру. Причина - постійними вето з боку Угорщини.

Про це пише RMF24з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найближчої середи посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні європейської частки допомоги у кредиті на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% будуть спрямовані у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги.

Це рішення не потребує одностайності, тому вето Угорщини вдасться обійти.

За словами одного із дипломатів ЄС, Угорщина майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, який відшкодовує країнам ЄС витрати на озброєння, передане України. Як наслідок, Польща, наприклад, чекає на випплату майже 2 млрд злотих вже кілька місяців.

Постійні перешкоди з боку Угорщини і стали однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Рішення про те, що 95% від заморожених активів РФ будуть спрямовані на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означатиме різке скорочення фінансування Європейського фонду миру.

"Хоч Київ зможе використати частину цих коштів, наприклад, для зміцнення оборонної промисловості, проте система передачі озброєнь зі складів країн-членів, за яку Брюссель відшкодовує гроші, відходить у минуле",- пише видання.

ЗМІ додає, що ресурсів на це просто не вистачить.

Досі близько 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру.

