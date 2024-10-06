УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4876 відвідувачів онлайн
Новини
3 844 10

Євросоюз змінить систему фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини, - ЗМІ

ЄС хоче змінити модель фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини

Євросоюз має намір змінити нинішню систему фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру. Причина - постійними вето з боку Угорщини.

Про це пише RMF24з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найближчої середи посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні європейської частки допомоги у кредиті на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% будуть спрямовані у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги.

Це рішення не потребує одностайності, тому вето Угорщини вдасться обійти.

Читайте також: Військова допомога Євросоюзу для України перевищила 43 мільярди євро. Разом із цивільною це понад 100 мільярдів, – Боррель

За словами одного із дипломатів ЄС, Угорщина майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, який відшкодовує країнам ЄС витрати на озброєння, передане України. Як наслідок, Польща, наприклад, чекає на випплату майже 2 млрд злотих вже кілька місяців.

Постійні перешкоди з боку Угорщини і стали однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Рішення про те, що 95% від заморожених активів РФ будуть спрямовані на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означатиме різке скорочення фінансування Європейського фонду миру.

Читайте також: ЄС і США наближаються до згоди щодо $50 млрд для України з використанням російських активів, - Bloomberg

"Хоч Київ зможе використати частину цих коштів, наприклад, для зміцнення оборонної промисловості, проте система передачі озброєнь зі складів країн-членів, за яку Брюссель відшкодовує гроші, відходить у минуле",- пише видання.

ЗМІ додає, що ресурсів на це просто не вистачить.

Досі близько 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру.

Читайте також: У Євросоюзі затвердили режим санкцій у відповідь на гібридні загрози від Росії, – ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2422) фінансування (3224) Євросоюз (14013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Зате через територію України ворог постачає в Угорщину нафту і газ і чомусь питань немає, більше того ніби хочуть продовжити даючи рашистам заробляти щорічно 12,5 мільярди євро.
показати весь коментар
06.10.2024 21:30 Відповісти
+8
Виженіть вже нарешті мад'яр з ЄС та НАТО, тоді і фіцо принишкне!
показати весь коментар
06.10.2024 21:37 Відповісти
+6
Все це так би і було, якби нарід не обрав зелену тварь.
показати весь коментар
06.10.2024 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате через територію України ворог постачає в Угорщину нафту і газ і чомусь питань немає, більше того ніби хочуть продовжити даючи рашистам заробляти щорічно 12,5 мільярди євро.
показати весь коментар
06.10.2024 21:30 Відповісти
газу мало!!!
треба ще нафту качати мадярам......
а ще дати вирізати карпати, і віддати закарпаття
а от якби послали нах.... через форсмажор (війна, *****, у нас)
їх би само ЄС раком поставило
всіх мадяр до орбана, на батьківщину відправилиб
і тоді можна булоб починати перемовини.
показати весь коментар
06.10.2024 21:31 Відповісти
Все це так би і було, якби нарід не обрав зелену тварь.
показати весь коментар
06.10.2024 22:00 Відповісти
А ти вмієш стрибати? Скільки разів підряд можеш стрибнути?
показати весь коментар
06.10.2024 21:54 Відповісти
Виженіть вже нарешті мад'яр з ЄС та НАТО, тоді і фіцо принишкне!
показати весь коментар
06.10.2024 21:37 Відповісти
ЄС мабуть тримає мадьярів для балансу. Хоч є на кого звалити, замість того, щоб згуртуватись та ******* по мордору з усіх гармат, вони через якусь срату мадьярщину і досі грають у демократію.
показати весь коментар
06.10.2024 22:04 Відповісти
Зараз мадяри почнуть в черговий раз "смердіть".. Бо це є не що інше, як демонстративне ігнорування їх у Євросоюзі...
показати весь коментар
06.10.2024 22:28 Відповісти
На дворі вже похолодало, але до орбаноідів все ще не доходить, що труба наша.
показати весь коментар
06.10.2024 23:28 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 23:55 Відповісти
 
 