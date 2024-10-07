Враг полностью оккупировал Красногоровку и продвинулся возле Горняка и Любимовки, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг завершил полную оккупацию Красногоровки, а также продвинулся в Цукурино, возле Горняка и Любимовки", - говорится в сообщении.

