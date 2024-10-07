Враг полностью оккупировал Красногоровку и продвинулся возле Горняка и Любимовки, - DeepState. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Враг завершил полную оккупацию Красногоровки, а также продвинулся в Цукурино, возле Горняка и Любимовки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Старый зольдат
показать весь комментарий07.10.2024 02:30 Ответить Ссылка
+33 София Бессарабская
показать весь комментарий07.10.2024 02:15 Ответить Ссылка
+18 Luiza
показать весь комментарий07.10.2024 02:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пора Ермака Гнати у шію ‼️