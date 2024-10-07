УКР
Ворог повністю окупував Красногорівку та просунувся біля Гірника та Любимівки, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворожих військ на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", - йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій поблизу Красногорівки на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9369) Красногорівка (108)
Топ коментарі
+34
Негативний контрнаступ ім'яні Сирького та Зеленського продовжуєтся.
показати весь коментар
07.10.2024 02:30 Відповісти
+33
Зелёная гнида для этого и убрала Залужного,чтоб благополучно здавать территорию Украины
показати весь коментар
07.10.2024 02:15 Відповісти
+18
Альоо ...говнокомандуючий ...роздуплися ...чи ти валізи збираєш ..?
показати весь коментар
07.10.2024 02:07 Відповісти
https://deepstat.xyz/table

показати весь коментар
07.10.2024 02:19 Відповісти
Все по плану єрмака ?
показати весь коментар
07.10.2024 02:31 Відповісти
І Зеленського
показати весь коментар
07.10.2024 07:31 Відповісти
Так вибішує, що все валять на Єрмака, а Зеленьський типу ні до чого. Хіба не зрозуміло, що зезидент спеціально створив той громовідвід Єрмака, щоб в потрібний час позбутися його і понизити градус невдоволення суспільства своїми діями? Типу, "ось він був поганий, я не знав, а зараз я дізнався, почув нарід і прибрав його. А тепер давай далі будемо жити дружно і я далі буду царювати, бо то не я був поганий, то єрмак". Це ж просто як 2+2
показати весь коментар
07.10.2024 14:58 Відповісти
Треба, щоб хтось пояснив, чому ми почали втрачати території з таким прискоренням. Нестача озброєння, нестача живої сили, нестача укріплених позицій? В чому причина? Доки не буде чесно визначена причина, ці втрати будуть лише прискорюватися.
показати весь коментар
07.10.2024 02:42 Відповісти
Все вкупі. І покращення чогось одного(а поки лише посилюють бусифікацію) нічого не змінить.
показати весь коментар
07.10.2024 03:00 Відповісти
Так бусифікація це і є головна причина. Зелена влада вирішила, що замість того, щоб забезпечувати і мотивувати, людей можна, як бидло закинути в бусік, побити чи злякати, повчити так-сяк якись час і вони будуть воювати на рівні із вмотивованими добровольцями із 22, але щось дуже неочікувано пішло не так.
показати весь коментар
07.10.2024 08:00 Відповісти
Нестача на посаді Головкома ЗСУ талановитого генерала та його команди генералів, заміна талановитих комбригів на дупоголових та зеленський+дЕрьмак+бузугла.
показати весь коментар
07.10.2024 07:49 Відповісти
Ну, зараз по факту "стратегія" така , ми майже не проводимо контратак, а без цього будь-яку, навіть найкращу оборону можна пробити і фортифікації рано чи пізно впадуть. Раніше командири менше боялися і більше робили , зараз ситуація міняється , бо нікому додаткова відповідальність не потрібна. Та і ворог не той що був, всеж вони хоч і повільно, але вчаться.
показати весь коментар
07.10.2024 08:58 Відповісти
Ось результат ЗНЯТТЯ ЗАЛУЖНОГО та досвідчених бойових генералів.
Пора Ермака Гнати у шію ‼️
показати весь коментар
07.10.2024 02:46 Відповісти
Да только кто же это делать будет.Ответ никто,а будут одни лишь гневные комментарии в адрес зе после каждого очередного захваченного на на донбассе
показати весь коментар
07.10.2024 06:58 Відповісти
Осінтери повідомляють, що Збройні сили України почали зведення оборонних фортифікацій за Покровськом та готувати Дніпропетровську область до оборони.
показати весь коментар
07.10.2024 02:56 Відповісти
Це логічно
показати весь коментар
07.10.2024 05:58 Відповісти
Логічно, але дуже прикро. Значить Покровськ скоро паде. Декілька сел і 5-и тисячна Суджа на Курську того не вартували. Ми втратили Вугледар, Новогродівку, втрачаємо Покровськ, це біля 100 тисяч людей там проживало.
показати весь коментар
07.10.2024 06:04 Відповісти
Селідове ще.
показати весь коментар
07.10.2024 06:05 Відповісти
теж 20 тисячне місто було.
показати весь коментар
07.10.2024 06:26 Відповісти
Зведення оборонних фортифікацій у виконанні зеленої мародерні не надихає.
показати весь коментар
07.10.2024 06:06 Відповісти
Как всегда поздно строить. Завтра уже грязь, дожди. И потом мороз или мокрый снег.
показати весь коментар
07.10.2024 06:38 Відповісти
Оманский договорняк ни кто не отменял....фсбєшний крот Елдак работает...а бенин Оманский Нарик записивает гундявие сопли для умолешонних....
показати весь коментар
07.10.2024 05:41 Відповісти
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
показати весь коментар
07.10.2024 05:43 Відповісти
Шановний,тримайте себе в руках.
показати весь коментар
07.10.2024 09:59 Відповісти
Зелена Шмаркля свідомо призначила моzкаля Сирського.
показати весь коментар
07.10.2024 06:37 Відповісти
Головне що 4 процента Курської області в нашіх руках.
показати весь коментар
07.10.2024 07:23 Відповісти
Хто сказав? Жодних новин звідти, значить справи там такі що уже не попіаришся.
показати весь коментар
07.10.2024 08:44 Відповісти
Наслідки "геніальності" безтолкового ішака. Забрати війська та техніку з фронту, щоб створити додатковий фронт. Вгробити на цьому фронті купу люду за ради полонення сотні "кацапів" для обмінного фонду та просрати весь Донбас. І після цього це чмо позиціонує себе, як верховного головкома.
показати весь коментар
07.10.2024 08:26 Відповісти
Це тому що блазень позбувся військового командування. Чого ви чекали? Перемог?
показати весь коментар
07.10.2024 08:43 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 08:54 Відповісти
В iсторiю входять видатнi особи, а це недоробло вляпалося
показати весь коментар
07.10.2024 09:23 Відповісти
зачерачте щє вибори і відбулавте криворогате чмо щє на 5 років...
показати весь коментар
07.10.2024 09:53 Відповісти
Курск - наш, даМбас - ваш
показати весь коментар
07.10.2024 10:20 Відповісти
ну, типу зі стабілізацією й вирівнюванням, вас, посполиті...
показати весь коментар
07.10.2024 11:10 Відповісти
Народ, а ви справді думали, що гундосе падло, яке проміняла оборону країни на шашлики і обсиралося в бункері, поки добровольці з народом в перші дні зупиняли навалу, приведе країну до перемоги? Поки ще був Залужний, була надія, що недорозвиненому гундосу не дають лізти у військові справи але тепер він впевненим кроком веде Україну до повного розгрому. Яка перемога? Навіть про сильні позиції на перемовинах вже можна не мріяти- немає і не буде в нас сильних позицій.
показати весь коментар
07.10.2024 11:11 Відповісти
Чудес не бывает, при отстутствии собственного военно-промышленного комплекса и общем количестве трудоспособного населения Украины которое меньше чем у россии раз в 5-6, выйграть полномаштабную войну нереально. Да, можно добиться временных локальных успехов на поле боя, но на длительной дистанции это гарантия неминуемого поражения, россияне рано или поздно задавят нас количеством : как людей так и оружия......
показати весь коментар
07.10.2024 11:13 Відповісти
Ермак з Зеленський створили слухняну армію, бо їм ссикотно було щоб патріоти їх не знесли. І таким чином, добермана вони перетворили в болонку, ну і що від неї можна очікувати в боротьбі з вовками?
показати весь коментар
07.10.2024 11:22 Відповісти
Все згідно з оманським планом!
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
Банда мерзотників готують Україну до принизливого "мирного договору" (Читай - капітуляції)
показати весь коментар
07.10.2024 14:18 Відповісти
Просранський, чумеров де ви......покидьки!
показати весь коментар
07.10.2024 14:39 Відповісти
Гундосая ЗеГнида вместе с падлой Ермаком тупо сливает територии в этом уже сомнений нет никаких, Залужного убрали потому что он этим тварям землю сливать не давал и воровать мешал. Землю как и народ тупо сливают, русня будучи в полной силе нихера захватить не могла, а теперь по несколько населенных пунктов каждый день оккупирует, горе командир Сырский видно с ними в доле другого обьяснения тупо нет с первого дня его назначения Украина только теряет територии. Гундосый и Ермачок в один прекрасный день просто свалят на острова писать мемуары. о том как они всех ловко кинули.
показати весь коментар
07.10.2024 18:30 Відповісти
 
 