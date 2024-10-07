Ворог повністю окупував Красногорівку та просунувся біля Гірника та Любимівки, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворожих військ на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Старый зольдат
показати весь коментар07.10.2024 02:30 Відповісти Посилання
+33 София Бессарабская
показати весь коментар07.10.2024 02:15 Відповісти Посилання
+18 Luiza
показати весь коментар07.10.2024 02:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пора Ермака Гнати у шію ‼️