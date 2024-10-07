Ворог повністю окупував Красногорівку та просунувся біля Гірника та Любимівки, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворожих військ на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни атакували авто волонтерів на Донеччині: один загиблий та один постраждалий