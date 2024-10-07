На фронте произошло 88 боевых столкновений. Горячее всего на Кураховском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. По состоянию на 16:00 7 октября количество боевых столкновений возросло до 88. Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Бунякино, Павловка, Угроиды, Степок и Покровка. Авиационным ударам подверглись Яблоновка, Екатериновка и Ободы. Всего в настоящее время враг сбросил на Сумщину десять КАБов.

По имеющейся информации, российская авиация нанесла двенадцать ударов по территории Курской области РФ, применив 16 управляемых авиационных бомб.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Старицы и Волчанска, в настоящее время все атаки врага отбиты.

15 раз противник атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отражены Силами обороны, десять боестолкновений продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, до сих пор продолжается 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами оккупант бил по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Ступочек. Враг активно применяет авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по району Часова Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг, при поддержке бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка где наши защитники отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжается.

Агрессор атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня он совершил 13 атак в районах Новоторецка, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении с начала суток оккупанты 19 раз атаковали подразделения ВСУ. Пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях.

На Времевском направлении войска Сил обороны отбили две атаки в сторону Богоявленки. Противник нанес авиационный удар неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Приютное.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении украинскими защитниками отражены два вражеских штурма вблизи Работино. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке и Орехову.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

В Генштабе добавили, что Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

Читайте также: За неделю на фронте более 1100 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб