За неделю на фронте более 1100 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб

На прошлой неделе враг сосредоточил усилия на Покровском, Кураховском, Купянском, Лиманском и Торецком направлениях. Зафиксировано 1109 боевых столкновений по всему фронту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лыховий.

В течение недели враг нанес 13 ракетных ударов (16 ракет), 530 авиаударов (931 КАБ), совершил почти 31 000 обстрелов из артиллерии (более 900 - из реактивных систем залпового огня). Не было столкновений на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

Боевые действия на востоке

На восточном направлении больше всего атак врага в течение прошлой недели зафиксировано на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях.

На Харьковском направлении россияне провели 31 атаку, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Старица. Силы обороны стойко удерживали позиции.

На Купянском направлении враг проводил штурмы в основном возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Новоосиново, Новоселовки, Кучеровки, Табаевки, Вишневого, Колесниковки, Стельмаховки, Песчаного, Кругляковки - там была 131 атака.

На Лиманском направлении россияне провели 105 штурмов. Россияне концентрировались в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское, Белогоровка, Новосадово, Торское, Заречное, Диброва, Терны и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении защитники помешали 20 штурмовым действиям, в частности, в районах Выемки, Спорного, Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении защитники отражали 56 атак, больше всего - возле Калиновки, Белой Горы, Клещиевки, Григорьевки, Часова Яра, Курдюмовки, в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг активизировался и совершил 103 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Дачное, Делиевка, Железное.

На Покровском направлении защитники отбивали 200 штурмов оккупантов. Россияне атаковали, в частности, возле Елизаветовки, Красного Яра, Крутого Яра, Воздвиженки, Новоторецкого, Новогродовки, Лисовки, Мариновки, Миролюбовки, Горняка, Луча. Самая большая концентрация атак врага - в районе населенных пунктов Николаевка и Селидово.

На Кураховском направлении защитники отбивали 185 штурмов. Столкновения происходили в районе населенных пунктов Цукурино, Александрополь, Георгиевка, Екатериновка, Константиновка и других.

На Времевском направлении Силы обороны останавливали 39 атак. После Угледара основные удары врага направлены на Богоявленку, также он штурмует в направлении Золотой Нивы, Катериновки и Елизаветовки.

Ситуация на юге и в Курской области

На Ореховском направлении россияне 12 раз атаковали позиции защитников, среди прочего, неподалеку Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Малых Щербаков.

Продолжается украинская операция в Курской области. Россияне уничтожают собственные населенные пункты: сбросили там до 150 КАБ.

