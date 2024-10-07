За тиждень на фронті понад 1100 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб

Минулого тижня ворог зосередив зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському, Лиманському і Торецькому напрямках. Зафіксовано 1109 бойових зіткнень по всьому фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Протягом тижня ворог завдав 13 ракетних ударів (16 ракет), 530 авіаударів (931 КАБ), здійснив майже 31 000 обстрілів з артилерії (понад 900 – з реактивних систем залпового вогню). Не було зіткнень на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Бойові дії на сході

На східному напрямку найбільше атак ворога протягом минулого тижня зафіксовано на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку росіяни провели 31 атаку, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Стариця. Сили оборони стійко утримували позиції.

На Куп'янському напрямку ворог проводив штурми в основному біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Новоосинового, Новоселівки, Кучерівки, Табаївки, Вишневого, Колісниківки, Стельмахівки, Піщаного, Кругляківки – там була 131 атака.

На Лиманському напрямку росіяни провели 105 штурмів. Росіяни концентрувалися у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське, Білогорівка, Новосадове, Торське, Зарічне, Діброва, Терни та в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку захисники стали на заваді 20 штурмовим діям, зокрема, в районах Виїмки, Спірного, Верхньокам'нського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку захисники відбивали 56 атак, найбільше – біля Калинівки, Білої Гори, Кліщіївки, Григорівки, Часового Яру, Курдюмівки, в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог активізувався і вчинив 103 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Неліпівка, Дачне, Деліївка, Залізне.

На Покровському напрямку захисники відбивали 200 штурмів окупантів. Росіяни атакували, зокрема, біля Єлизаветівки, Красного Яру, Крутого Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Новогродівки, Лисівки, Маринівки, Миролюбівки, Гірника, Променя. Найбільша концентрація атак ворога – в районі населених пунктів Миколаївка та Селидове.

На Курахівському напрямку захисники відбивали 185 штурмів. Зіткнення відбувалися в районі населених пунктів Цукурине, Олександропіль, Георгіївка, Катеринівка, Костянтинівка та інших.

На Времівському напрямку Сили оборони зупиняли 39 атак. Після Вугледара основні удари ворога спрямовані на Богоявленку, також він штурмує у напрямку Золотої Ниви, Катеринівки та Єлизаветівки.

Ситуація на півдні та у Курській області

На Оріхівському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції захисників, серед іншого, неподалік Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малих Щербаків.

Триває українська операція в Курській області. Росіяни нищать власні населені пункти: скинули там до 150 КАБ.

