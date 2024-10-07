Осужденный за убийство жены россиянин вернулся с войны в Украине и зарезал новую подругу

Экс-заключенный из Саратова, которого три года назад судили за убийство жены, вернулся с войны в Украине и зарезал свою девушку.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

35-летний Азамат Искалиев пришел на работу в салон связи к своей 27-летней девушке, чтобы помириться после ссоры. Девушка, однако, настаивала на расставании. Тогда Искалиев обнял ее, а затем ударил ее ножом. Женщина скончалась от ранений.

Отмечается, что Искалиев был членом телеграм-чата "Шторм Z". Вероятно, он оказался на свободе, получив помилование от Путина.

Читайте также: Курсант военной академии в Петербурге убил девушку, потому что принял ее за украинскую шпионку, увидев слуховой аппарат

В 2021 году Искалиева приговорили к 9 годам колонии за убийство жены в собственном автомобиле. Они встретились, чтобы поговорить и "восстановить отношения" - жена хотела оформить развод. Во время разговора он ранил ее ножом. В 2011 году Искалиева также судили за нападение с ножом на мужчину.