Осужденный за убийство жены россиянин вернулся с войны в Украине и зарезал новую подругу

Экс-заключенный из Саратова, которого три года назад судили за убийство жены, вернулся с войны в Украине и зарезал свою девушку.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

35-летний Азамат Искалиев пришел на работу в салон связи к своей 27-летней девушке, чтобы помириться после ссоры. Девушка, однако, настаивала на расставании. Тогда Искалиев обнял ее, а затем ударил ее ножом. Женщина скончалась от ранений.

Отмечается, что Искалиев был членом телеграм-чата "Шторм Z". Вероятно, он оказался на свободе, получив помилование от Путина.

В 2021 году Искалиева приговорили к 9 годам колонии за убийство жены в собственном автомобиле. Они встретились, чтобы поговорить и "восстановить отношения" - жена хотела оформить развод. Во время разговора он ранил ее ножом. В 2011 году Искалиева также судили за нападение с ножом на мужчину.

+39
07.10.2024 18:56
+24
За новим законом він тепер має можливість знову піти в армію, отримати нагороду в бою і через це зняти судимість.
07.10.2024 18:32
+23
На одну одноклітинну самку менш........
07.10.2024 18:34
За новим законом він тепер має можливість знову піти в армію, отримати нагороду в бою і через це зняти судимість.
07.10.2024 18:32
"Пони бегает по кругу..."
07.10.2024 20:21
Весело у них.
07.10.2024 18:33
На одну одноклітинну самку менш........
07.10.2024 18:34
Все стабільно на болотах! Украв, випив, в тюрму, на сво, і так по колу! 😁
07.10.2024 18:35
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил Владимиру Путину о планах подготовить к 2026 году не менее 50 мэров и губернаторов из числа бойцов СВО, сообщают инсайдеры.

Программа «Время героев» начнет полноценно функционировать в следующем году и станет новой «кузницей кадров» для регионов и федеральных органов власти. Путин выразил готовность следить за работой программы и назначением её выпускников на государственные должности.
07.10.2024 18:35
Політехнології Івана Грозного ,подготовка опричників ,вони будуть віддані як собаки до кінця.
07.10.2024 18:58
Настав "день опрічніка". Гойда!
Рекомендую прочитати.
07.10.2024 19:56
Читав.
07.10.2024 20:01
Дякую за відповідь. Я мала на увазі не вас особисто, а всіх дописувачів. Будьте здорові.
07.10.2024 20:10
Это хорошая идея !. Не надо будет искать по салонам ,барам ,ночным клубам ,что данныий персонаж был на "сво".... или нет , повстанут дружины - истребители учасников сво. А вот : наглядно был на "сво" "мер- убийца "и гаждане сами смогут разправится . Один раз русским дойдет и закипит- внутри ,тогда и схватят вилы в своий руки.
24.02.2025 21:58
І нафіга про це тут повідомляти? Краще напишіть де наші ракети. І дрони від ЗЕ.
07.10.2024 18:36
Підтримую цю ініцівтиву! 😁
07.10.2024 18:36
А че, она первая начала!
07.10.2024 18:36
Йому на кацапії можна, він "асвабадітєль", навчився як від цього світу "асвабаждать", поки сам в пекло до Кабзона не відправиться.
07.10.2024 18:36
07.10.2024 18:39
Може він латентний таксидерміст-вбиває кацапських самок та робить з них чучела на довгу пам'ять.
07.10.2024 18:40
Кацапи - сміття,це давно всім відомо...
07.10.2024 18:41
Молодець Азамат , правильний кацап і все правильно вчинив
07.10.2024 18:41
до речі Aзамат казахскою мовою це громадянін...я би казал показовий громадянін)))
07.10.2024 18:52
бажаю казаху манкурту замість ножа корістатся автоматічною сброею....
07.10.2024 18:46
Дайте йому ще один шанс!
07.10.2024 18:46
скільки гівна на болотах,зате руцькій мір!
07.10.2024 18:51
Передача, в мире животных.
07.10.2024 18:52
07.10.2024 18:56
07.10.2024 22:29
Ні в якому разі не засудж увати. Він повинен максимально вирізати ка..пів
07.10.2024 18:52
Трахались на стороні - то він, джигіт рогоносець, їх і різав.
07.10.2024 18:56
Хто про, що, а вошивий про лазню.
07.10.2024 19:06
Делаєм наколки ножом. Нє больно. Гарантія.
07.10.2024 18:57
сильно радіти не варто. руснявій пропаганді такі історії на руку, бо між рядків: зек відвоював своє і вийшов на волю.
07.10.2024 18:59
Між рядків: убивці виходять на волю і убиватимуть знову.
07.10.2024 19:04
І це добрі новини. Це щоб руSSкіє баби більше ненароджували таких убивць.
07.10.2024 19:00
це рік сім'ї по російські. отрицательный рост.
08.10.2024 09:32
Ну якщо йому пощастить знову вижити, то приріже ще одну рашистську дурепу. І так далі... Аж до закічнення війни, коли в нього будуть шанси стати новим губернатором, мером, або хоча б директором школи в Росії.
Колись після Чечні на болотах був суттєвий сплеск злочинності - банди і все таке. А тоді бандитів в армію не брали! цивільні рабсеяни ще по повній програмі відчують, які ж вони - "герої" СВО". Відчують, коли подихатимуть з ножем в грудях від такого "героя"
07.10.2024 19:00
А та дівчина, не знала з ким вона зустрічається? Хрен зними.
07.10.2024 19:03
Вибір не великий , там більшість таких кренделів .
07.10.2024 19:59
майбутнє рабсії.
07.10.2024 19:06
всьо по плану
07.10.2024 19:08
У скрєпній формулі "баби ісчо наражают" віднайшлося слабке місце: хто "наражаіт" самих баб?
07.10.2024 19:11
ну і на *** мені ця інформація? Я маю станцювати кан-кан від того, що кацап по синьці кокнув свою бабу... по-перше, це і для нас - не номер, по-друге - мене це не веселить...... і не розумію своїх українців, що з бубном скачуть на таких новинах.
07.10.2024 19:16
Пане Григорій, як кажуть: на смак і колір, всі фломастери різні! Я не чікатило, але зараз мені дуже до смаку, дивитися відео, як фпв дрони калічать кацапів, і смакувати, як вони конають в муках!
07.10.2024 19:25
Мене це як мінімум визива позитивну емоцію через те, що ось цей вурдолаг вбиває не українок , а змненшує поголіввя своїх ватосамок !!!

Премію Чарльза Дарвіна воно заслужило чесно !!!
07.10.2024 19:28
Ну, то таке... Національні традиції...
07.10.2024 19:21
, переріж усіх, вояка-убивака
07.10.2024 19:23
Я б такому надав премію Дарвіна , за скорочення поголіввя ватосамок ...
07.10.2024 19:25
Иому не лишили вибору -- був би друг -- зарізав би иого
07.10.2024 19:26
Герой расии!
07.10.2024 19:27
И так раз пять...
07.10.2024 19:34
"элита" мордора, может они сами себя все и вырежут, а Мы поможем
07.10.2024 19:41
Зарезал, значит любит.
07.10.2024 19:41
хай знов відправляють його на війну, і готують йому нову подругу.
07.10.2024 19:45
Чудово...
07.10.2024 20:07
Як там у них кажуть,бйот - значіт любіт. Якщо зарізав чи втопив значіт сільно любіт.
07.10.2024 20:29
Насправді цей вчинок- це бажання повернутися під Покровськ)
07.10.2024 21:23
У них там баб все одно більше, ніж членоносців
07.10.2024 22:08
Харошій мальчік.
07.10.2024 22:36
 
 