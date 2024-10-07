Осужденный за убийство жены россиянин вернулся с войны в Украине и зарезал новую подругу
Экс-заключенный из Саратова, которого три года назад судили за убийство жены, вернулся с войны в Украине и зарезал свою девушку.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
35-летний Азамат Искалиев пришел на работу в салон связи к своей 27-летней девушке, чтобы помириться после ссоры. Девушка, однако, настаивала на расставании. Тогда Искалиев обнял ее, а затем ударил ее ножом. Женщина скончалась от ранений.
Отмечается, что Искалиев был членом телеграм-чата "Шторм Z". Вероятно, он оказался на свободе, получив помилование от Путина.
В 2021 году Искалиева приговорили к 9 годам колонии за убийство жены в собственном автомобиле. Они встретились, чтобы поговорить и "восстановить отношения" - жена хотела оформить развод. Во время разговора он ранил ее ножом. В 2011 году Искалиева также судили за нападение с ножом на мужчину.
Колись після Чечні на болотах був суттєвий сплеск злочинності - банди і все таке. А тоді бандитів в армію не брали! цивільні рабсеяни ще по повній програмі відчують, які ж вони - "герої" СВО". Відчують, коли подихатимуть з ножем в грудях від такого "героя"
Премію Чарльза Дарвіна воно заслужило чесно !!!