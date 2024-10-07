УКР
Засуджений за вбивство дружини росіянин повернувся з війни в Україні та зарізав нову подругу

Зек повернувся з війни в Україні та зарізав свою дівчину

Екс-ув'язнений із Саратова, якого три роки тому судили за вбивство дружини, повернувся з війни в Україні та зарізав свою дівчину.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

35-річний Азамат Іскалієв прийшов на роботу в салон зв'язку до своєї 27-річної дівчини, щоби помиритися після сварки. Дівчина, проте, наполягала на розставанні. Тоді Іскалієв обійняв її, а потім ударив її ножем. Жінка  померла від поранень.

Зазначають, що Іскалієв був членом телеграм-чату "Шторм Z". Ймовірно, він опинився на свободі, отримавши помилування від Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курсант військової академії у Петербурзі вбив дівчину, бо прийняв її за українську шпигунку, побачивши слуховий апарат

У 2021 році Іскалієва засудили до 9 років колонії за вбивство дружини у власному автомобілі. Вони зустрілися, щоб поговорити та "відновити стосунки" — дружина хотіла оформити розлучення. Під час розмови він поранив її ножем. У 2011 році Іскалієва також судили за напад із ножем на чоловіка.

росія (67319) вбивство (3156) зеки (63)
+39
07.10.2024 18:56 Відповісти
07.10.2024 18:56 Відповісти
+24
За новим законом він тепер має можливість знову піти в армію, отримати нагороду в бою і через це зняти судимість.
07.10.2024 18:32 Відповісти
07.10.2024 18:32 Відповісти
+23
На одну одноклітинну самку менш........
07.10.2024 18:34 Відповісти
07.10.2024 18:34 Відповісти
За новим законом він тепер має можливість знову піти в армію, отримати нагороду в бою і через це зняти судимість.
07.10.2024 18:32 Відповісти
07.10.2024 18:32 Відповісти
"Пони бегает по кругу..."
07.10.2024 20:21 Відповісти
07.10.2024 20:21 Відповісти
Весело у них.
07.10.2024 18:33 Відповісти
07.10.2024 18:33 Відповісти
На одну одноклітинну самку менш........
07.10.2024 18:34 Відповісти
07.10.2024 18:34 Відповісти
Все стабільно на болотах! Украв, випив, в тюрму, на сво, і так по колу! 😁
07.10.2024 18:35 Відповісти
07.10.2024 18:35 Відповісти
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил Владимиру Путину о планах подготовить к 2026 году не менее 50 мэров и губернаторов из числа бойцов СВО, сообщают инсайдеры.

Программа «Время героев» начнет полноценно функционировать в следующем году и станет новой «кузницей кадров» для регионов и федеральных органов власти. Путин выразил готовность следить за работой программы и назначением её выпускников на государственные должности.
07.10.2024 18:35 Відповісти
07.10.2024 18:35 Відповісти
Політехнології Івана Грозного ,подготовка опричників ,вони будуть віддані як собаки до кінця.
07.10.2024 18:58 Відповісти
07.10.2024 18:58 Відповісти
Настав "день опрічніка". Гойда!
Рекомендую прочитати.
07.10.2024 19:56 Відповісти
07.10.2024 19:56 Відповісти
Читав.
07.10.2024 20:01 Відповісти
07.10.2024 20:01 Відповісти
Дякую за відповідь. Я мала на увазі не вас особисто, а всіх дописувачів. Будьте здорові.
07.10.2024 20:10 Відповісти
07.10.2024 20:10 Відповісти
Это хорошая идея !. Не надо будет искать по салонам ,барам ,ночным клубам ,что данныий персонаж был на "сво".... или нет , повстанут дружины - истребители учасников сво. А вот : наглядно был на "сво" "мер- убийца "и гаждане сами смогут разправится . Один раз русским дойдет и закипит- внутри ,тогда и схватят вилы в своий руки.
24.02.2025 21:58 Відповісти
24.02.2025 21:58 Відповісти
І нафіга про це тут повідомляти? Краще напишіть де наші ракети. І дрони від ЗЕ.
показати весь коментар
07.10.2024 18:36 Відповісти
Підтримую цю ініцівтиву! 😁
07.10.2024 18:36 Відповісти
07.10.2024 18:36 Відповісти
А че, она первая начала!
07.10.2024 18:36 Відповісти
07.10.2024 18:36 Відповісти
Йому на кацапії можна, він "асвабадітєль", навчився як від цього світу "асвабаждать", поки сам в пекло до Кабзона не відправиться.
07.10.2024 18:36 Відповісти
07.10.2024 18:36 Відповісти
07.10.2024 18:39 Відповісти
07.10.2024 18:39 Відповісти
Може він латентний таксидерміст-вбиває кацапських самок та робить з них чучела на довгу пам'ять.
07.10.2024 18:40 Відповісти
07.10.2024 18:40 Відповісти
Кацапи - сміття,це давно всім відомо...
07.10.2024 18:41 Відповісти
07.10.2024 18:41 Відповісти
Молодець Азамат , правильний кацап і все правильно вчинив
07.10.2024 18:41 Відповісти
07.10.2024 18:41 Відповісти
до речі Aзамат казахскою мовою це громадянін...я би казал показовий громадянін)))
07.10.2024 18:52 Відповісти
07.10.2024 18:52 Відповісти
бажаю казаху манкурту замість ножа корістатся автоматічною сброею....
07.10.2024 18:46 Відповісти
07.10.2024 18:46 Відповісти
Дайте йому ще один шанс!
07.10.2024 18:46 Відповісти
07.10.2024 18:46 Відповісти
скільки гівна на болотах,зате руцькій мір!
07.10.2024 18:51 Відповісти
07.10.2024 18:51 Відповісти
Передача, в мире животных.
07.10.2024 18:52 Відповісти
07.10.2024 18:52 Відповісти
07.10.2024 18:56 Відповісти
07.10.2024 18:56 Відповісти
07.10.2024 22:29 Відповісти
07.10.2024 22:29 Відповісти
Ні в якому разі не засудж увати. Він повинен максимально вирізати ка..пів
07.10.2024 18:52 Відповісти
07.10.2024 18:52 Відповісти
Трахались на стороні - то він, джигіт рогоносець, їх і різав.
07.10.2024 18:56 Відповісти
07.10.2024 18:56 Відповісти
Хто про, що, а вошивий про лазню.
07.10.2024 19:06 Відповісти
07.10.2024 19:06 Відповісти
Делаєм наколки ножом. Нє больно. Гарантія.
07.10.2024 18:57 Відповісти
07.10.2024 18:57 Відповісти
сильно радіти не варто. руснявій пропаганді такі історії на руку, бо між рядків: зек відвоював своє і вийшов на волю.
07.10.2024 18:59 Відповісти
07.10.2024 18:59 Відповісти
Між рядків: убивці виходять на волю і убиватимуть знову.
07.10.2024 19:04 Відповісти
07.10.2024 19:04 Відповісти
І це добрі новини. Це щоб руSSкіє баби більше ненароджували таких убивць.
07.10.2024 19:00 Відповісти
07.10.2024 19:00 Відповісти
це рік сім'ї по російські. отрицательный рост.
08.10.2024 09:32 Відповісти
08.10.2024 09:32 Відповісти
Ну якщо йому пощастить знову вижити, то приріже ще одну рашистську дурепу. І так далі... Аж до закічнення війни, коли в нього будуть шанси стати новим губернатором, мером, або хоча б директором школи в Росії.
Колись після Чечні на болотах був суттєвий сплеск злочинності - банди і все таке. А тоді бандитів в армію не брали! цивільні рабсеяни ще по повній програмі відчують, які ж вони - "герої" СВО". Відчують, коли подихатимуть з ножем в грудях від такого "героя"
07.10.2024 19:00 Відповісти
07.10.2024 19:00 Відповісти
А та дівчина, не знала з ким вона зустрічається? Хрен зними.
07.10.2024 19:03 Відповісти
07.10.2024 19:03 Відповісти
Вибір не великий , там більшість таких кренделів .
07.10.2024 19:59 Відповісти
07.10.2024 19:59 Відповісти
майбутнє рабсії.
07.10.2024 19:06 Відповісти
07.10.2024 19:06 Відповісти
всьо по плану
07.10.2024 19:08 Відповісти
07.10.2024 19:08 Відповісти
У скрєпній формулі "баби ісчо наражают" віднайшлося слабке місце: хто "наражаіт" самих баб?
07.10.2024 19:11 Відповісти
07.10.2024 19:11 Відповісти
ну і на *** мені ця інформація? Я маю станцювати кан-кан від того, що кацап по синьці кокнув свою бабу... по-перше, це і для нас - не номер, по-друге - мене це не веселить...... і не розумію своїх українців, що з бубном скачуть на таких новинах.
07.10.2024 19:16 Відповісти
07.10.2024 19:16 Відповісти
Пане Григорій, як кажуть: на смак і колір, всі фломастери різні! Я не чікатило, але зараз мені дуже до смаку, дивитися відео, як фпв дрони калічать кацапів, і смакувати, як вони конають в муках!
07.10.2024 19:25 Відповісти
07.10.2024 19:25 Відповісти
Мене це як мінімум визива позитивну емоцію через те, що ось цей вурдолаг вбиває не українок , а змненшує поголіввя своїх ватосамок !!!

Премію Чарльза Дарвіна воно заслужило чесно !!!
07.10.2024 19:28 Відповісти
07.10.2024 19:28 Відповісти
Ну, то таке... Національні традиції...
07.10.2024 19:21 Відповісти
07.10.2024 19:21 Відповісти
, переріж усіх, вояка-убивака
07.10.2024 19:23 Відповісти
07.10.2024 19:23 Відповісти
Я б такому надав премію Дарвіна , за скорочення поголіввя ватосамок ...
07.10.2024 19:25 Відповісти
07.10.2024 19:25 Відповісти
Иому не лишили вибору -- був би друг -- зарізав би иого
07.10.2024 19:26 Відповісти
07.10.2024 19:26 Відповісти
Герой расии!
07.10.2024 19:27 Відповісти
07.10.2024 19:27 Відповісти
И так раз пять...
07.10.2024 19:34 Відповісти
07.10.2024 19:34 Відповісти
"элита" мордора, может они сами себя все и вырежут, а Мы поможем
07.10.2024 19:41 Відповісти
07.10.2024 19:41 Відповісти
Зарезал, значит любит.
07.10.2024 19:41 Відповісти
07.10.2024 19:41 Відповісти
хай знов відправляють його на війну, і готують йому нову подругу.
07.10.2024 19:45 Відповісти
07.10.2024 19:45 Відповісти
Чудово...
07.10.2024 20:07 Відповісти
07.10.2024 20:07 Відповісти
Як там у них кажуть,бйот - значіт любіт. Якщо зарізав чи втопив значіт сільно любіт.
07.10.2024 20:29 Відповісти
07.10.2024 20:29 Відповісти
Насправді цей вчинок- це бажання повернутися під Покровськ)
07.10.2024 21:23 Відповісти
07.10.2024 21:23 Відповісти
У них там баб все одно більше, ніж членоносців
07.10.2024 22:08 Відповісти
07.10.2024 22:08 Відповісти
Харошій мальчік.
07.10.2024 22:36 Відповісти
07.10.2024 22:36 Відповісти
 
 