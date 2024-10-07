Засуджений за вбивство дружини росіянин повернувся з війни в Україні та зарізав нову подругу

Екс-ув'язнений із Саратова, якого три роки тому судили за вбивство дружини, повернувся з війни в Україні та зарізав свою дівчину.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

35-річний Азамат Іскалієв прийшов на роботу в салон зв'язку до своєї 27-річної дівчини, щоби помиритися після сварки. Дівчина, проте, наполягала на розставанні. Тоді Іскалієв обійняв її, а потім ударив її ножем. Жінка померла від поранень.

Зазначають, що Іскалієв був членом телеграм-чату "Шторм Z". Ймовірно, він опинився на свободі, отримавши помилування від Путіна.

У 2021 році Іскалієва засудили до 9 років колонії за вбивство дружини у власному автомобілі. Вони зустрілися, щоб поговорити та "відновити стосунки" — дружина хотіла оформити розлучення. Під час розмови він поранив її ножем. У 2011 році Іскалієва також судили за напад із ножем на чоловіка.