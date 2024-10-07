РУС
В центры рекрутинга обратилось 20 тыс. человек, из них 1,7 тыс. уже начали службу

Центр рекрутингу

По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратилось в центры рекрутинга Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИ Информ.

Из тех, кто обратился в центры рекрутинга, 5091 человек уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, а 1726 начали службу или вскоре присоединятся к войску.

Как отмечается, Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.

Всего в Украине насчитывается 40 рекрутинговых центров, первый из которых был открыт 12 февраля во Львове.

Читайте также: Прямой призыв в воинскую часть: новые правила рекрутинга без визита в ТЦК

мобилизация (2886) рекрутинг (149)
+1
🤪 Буває. Не переймайся.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:56 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 20:59 Ответить
Грошима заманюють, коли не можуть нормально забезпечити - он як на расєї на м'ясо. В нас нема ні грошей, ні забезпечення, зате є якась ідея, яку Зеленський спочатку обговорить з "партнерами", а потым поставить перед фактом "людський ресурс".
показать весь комментарий
07.10.2024 21:22 Ответить
То хай такий "розумний" піде у ЗСУ на мінімалку.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:23 Ответить
щас, воно нічого в руках не тримало окрім конверта з зп від дерьмака
показать весь комментарий
07.10.2024 21:28 Ответить
CrossFirenko ти про що?
показать весь комментарий
08.10.2024 02:25 Ответить
Пробач! ))) не туди попав))). З ватником опешним цокався)))
показать весь комментарий
08.10.2024 11:18 Ответить
🤪 Буває. Не переймайся.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:56 Ответить
Скільки серед них ментів і війскових пенсів?
показать весь комментарий
07.10.2024 21:28 Ответить
І тцкашників
показать весь комментарий
07.10.2024 21:31 Ответить
Ну добре, 3 батальйони набрали, а тепер для чистоти експеременту хотілося б побачити витрати на цей рекрутинг.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:22 Ответить
Борисов з Одеси з вами погодився.
показать весь комментарий
08.10.2024 01:56 Ответить
В маштабах війни проти 100 мільйоної орди, 3 бата - навіть не капля в морі. Це провал і провал не конкретно ідеї рекрутингу, а комплексу в якому рекрутинг по факт міг проїбать людину незрозуміло куди по совкому варіанту куди пошлють. Видно що на рекрутнг ставки не було і це скоріш сприймалося як костиль чи така собі політичний фінт розрядки бусифікації. Совкова реалізація на отєбісь з гарантованим закулісним ************** бюджету. Нажаль український дух і українське новаторство повністю паплюжиться воєнкоматовськими, політизованими і совковими підарами тепер уже на полковничих і генеральських посадах в штабах. Уже суспільство майже готове до заморозки. Трохи покрехтять, деяким воїнам зірве кригу, але суспільство загалом готове це відчувається в повітрі. Жаль загиблих і тих хто в окупації залишиться. 73 заслужено ************ в мудрості своїй.
показать весь комментарий
08.10.2024 02:15 Ответить
 
 