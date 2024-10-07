В центры рекрутинга обратилось 20 тыс. человек, из них 1,7 тыс. уже начали службу
По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратилось в центры рекрутинга Сил обороны Украины.
Из тех, кто обратился в центры рекрутинга, 5091 человек уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, а 1726 начали службу или вскоре присоединятся к войску.
Как отмечается, Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.
Всего в Украине насчитывается 40 рекрутинговых центров, первый из которых был открыт 12 февраля во Львове.
