В центры рекрутинга обратилось 20 тыс. человек, из них 1,7 тыс. уже начали службу

По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратилось в центры рекрутинга Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИ Информ.

Из тех, кто обратился в центры рекрутинга, 5091 человек уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, а 1726 начали службу или вскоре присоединятся к войску.

Как отмечается, Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.

Всего в Украине насчитывается 40 рекрутинговых центров, первый из которых был открыт 12 февраля во Львове.

