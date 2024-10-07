До центрів рекрутингу звернулося 20 тис. осіб, з них 1,7 тис. вже розпочали службу в ЗСУ
Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу Сил оборони України.
Про це повідоидяє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІ Інформ.
З тих, хто звернувся до центрів рекрутингу, 5091 осіб вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.
Як зазначається, Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.
Всього в Україні налічується 40 рекрутингових центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові.
