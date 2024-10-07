УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5267 відвідувачів онлайн
Новини
1 589 13

До центрів рекрутингу звернулося 20 тис. осіб, з них 1,7 тис. вже розпочали службу в ЗСУ

Центр рекрутингу

Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу Сил оборони України.

Про це повідоидяє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІ Інформ.

З тих, хто звернувся до центрів рекрутингу, 5091 осіб вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.

Як зазначається, Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.

Всього в Україні налічується 40 рекрутингових центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові.

Також читайте: Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК

Автор: 

мобілізація (3204) Рекрутинг (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
🤪 Буває. Не переймайся.
показати весь коментар
08.10.2024 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.10.2024 20:59 Відповісти
Грошима заманюють, коли не можуть нормально забезпечити - он як на расєї на м'ясо. В нас нема ні грошей, ні забезпечення, зате є якась ідея, яку Зеленський спочатку обговорить з "партнерами", а потым поставить перед фактом "людський ресурс".
показати весь коментар
07.10.2024 21:22 Відповісти
То хай такий "розумний" піде у ЗСУ на мінімалку.
показати весь коментар
07.10.2024 21:23 Відповісти
щас, воно нічого в руках не тримало окрім конверта з зп від дерьмака
показати весь коментар
07.10.2024 21:28 Відповісти
CrossFirenko ти про що?
показати весь коментар
08.10.2024 02:25 Відповісти
Пробач! ))) не туди попав))). З ватником опешним цокався)))
показати весь коментар
08.10.2024 11:18 Відповісти
🤪 Буває. Не переймайся.
показати весь коментар
08.10.2024 12:56 Відповісти
Скільки серед них ментів і війскових пенсів?
показати весь коментар
07.10.2024 21:28 Відповісти
І тцкашників
показати весь коментар
07.10.2024 21:31 Відповісти
Ну добре, 3 батальйони набрали, а тепер для чистоти експеременту хотілося б побачити витрати на цей рекрутинг.
показати весь коментар
07.10.2024 22:22 Відповісти
Борисов з Одеси з вами погодився.
показати весь коментар
08.10.2024 01:56 Відповісти
В маштабах війни проти 100 мільйоної орди, 3 бата - навіть не капля в морі. Це провал і провал не конкретно ідеї рекрутингу, а комплексу в якому рекрутинг по факт міг проїбать людину незрозуміло куди по совкому варіанту куди пошлють. Видно що на рекрутнг ставки не було і це скоріш сприймалося як костиль чи така собі політичний фінт розрядки бусифікації. Совкова реалізація на отєбісь з гарантованим закулісним ************** бюджету. Нажаль український дух і українське новаторство повністю паплюжиться воєнкоматовськими, політизованими і совковими підарами тепер уже на полковничих і генеральських посадах в штабах. Уже суспільство майже готове до заморозки. Трохи покрехтять, деяким воїнам зірве кригу, але суспільство загалом готове це відчувається в повітрі. Жаль загиблих і тих хто в окупації залишиться. 73 заслужено ************ в мудрості своїй.
показати весь коментар
08.10.2024 02:15 Відповісти
 
 