До центрів рекрутингу звернулося 20 тис. осіб, з них 1,7 тис. вже розпочали службу в ЗСУ

Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу Сил оборони України.

Про це повідоидяє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІ Інформ.

З тих, хто звернувся до центрів рекрутингу, 5091 осіб вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.

Як зазначається, Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.

Всього в Україні налічується 40 рекрутингових центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові.

