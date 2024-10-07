Бригадному генералу Драпатому присвоили звание генерал-майора, - указ
5 октября Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Михаилу Драпатому.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михаилу Васильевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, после начала наступления войск РФ на север Харьковской области было принято решение о замене командующего ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина на этой должности заменил Михаил Драпатый.
Цензор.НЕТ также предлагает вашему вниманию статью о подвиге Михаила Драпатого.
Можеш спитати в любого військового.
Думайте трохи , коли пишете.
P.S. нам ли таких 8/10 генералів , війна би вже закінчилась.
Щасти Вам!