Бригадному генералу Драпатому присвоили звание генерал-майора, - указ

5 октября Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Михаилу Драпатому.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михаилу Васильевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, после начала наступления войск РФ на север Харьковской области было принято решение о замене командующего ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина на этой должности заменил Михаил Драпатый.

