РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10757 посетителей онлайн
Новости
5 697 17

Бригадному генералу Драпатому присвоили звание генерал-майора, - указ

Михайло Драпатий

5 октября Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Михаилу Драпатому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михаилу Васильевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, после начала наступления войск РФ на север Харьковской области было принято решение о замене командующего ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина на этой должности заменил Михаил Драпатый.

Цензор.НЕТ также предлагает вашему вниманию статью о подвиге Михаила Драпатого.

Читайте также: Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) генерал (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Драпатий це Глиба!
Можеш спитати в любого військового.
Думайте трохи , коли пишете.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:39 Ответить
+3
Ну судя по результатам - генерал толковый.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
+3
у вас суперечка з ботом
показать весь комментарий
08.10.2024 00:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну судя по результатам - генерал толковый.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:27 Ответить
Драпатий це Глиба!
Можеш спитати в любого військового.
Думайте трохи , коли пишете.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:39 Ответить
Я люблю обєктивну дискусію. Якщо людина погана і не гідна, то можна і треба критикувати! Але як взагалі можна щось подібне говорити про Драпатого?! Це треба або зовсім нічого не знати і не розуміти, або (вибачте) бути повним дурнем! (Дуже надіюсь що у Вас перший варіант) Я повторюю, Ви можете спитати у любого військового хто такий і чого вартий Драпатий !
P.S. нам ли таких 8/10 генералів , війна би вже закінчилась.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:03 Ответить
у вас суперечка з ботом
показать весь комментарий
08.10.2024 00:04 Ответить
З Вами все зрозуміло! Добре мені вище людина написала. Ви дійсно дешевий бот.
Щасти Вам!
показать весь комментарий
08.10.2024 00:38 Ответить
Накидайте повідомлень про спам цьому *********** боту
показать весь комментарий
08.10.2024 00:17 Ответить
Не знаю, але насторожує. що генерала йому дало це непорозуміння .
показать весь комментарий
07.10.2024 23:53 Ответить
У тебе гарабцы черекают или руки парепались? Ти ж навіть віддалено української нерозумією, ботяря.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:19 Ответить
Іди просписяю Ти щось занадто збуджений
показать весь комментарий
08.10.2024 10:42 Ответить
Він і був генералом,бригадним.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:59 Ответить
Драпатий це молодчина і крутяк.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:13 Ответить
В мене нагорода підписана тоді ще бригадним генералом Драпатим,за звільнення правобережної Херсонщини.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:58 Ответить
 
 