Бригадному генералу Драпатому присвоїли звання генерал-майора, - указ
5 жовтня Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Михайлу Драпатому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням офіційний сайт президента.
"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в документі.
Нагадаємо після початку наступу військ РФ на північ Харківської області було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на цій посаді замінив Михайло Драпатий.
Цензор.НЕТ також пропонує вашій увазі статтю про подвиг Михайла Драпатого.
