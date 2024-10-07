УКР
Бригадному генералу Драпатому присвоїли звання генерал-майора, - указ

Михайло Драпатий

5 жовтня Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Михайлу Драпатому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням офіційний сайт президента.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Нагадаємо після початку наступу військ РФ на північ Харківської області було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на цій посаді замінив Михайло Драпатий.

Цензор.НЕТ також пропонує вашій увазі статтю про подвиг Михайла Драпатого.

Читайте: Зеленський присвоїв Сирському звання генерала

Зеленський Володимир (25253) генерал (81)
Топ коментарі
+7
Драпатий це Глиба!
Можеш спитати в любого військового.
Думайте трохи , коли пишете.
07.10.2024 23:39 Відповісти
+3
Ну судя по результатам - генерал толковый.
07.10.2024 23:27 Відповісти
+3
у вас суперечка з ботом
08.10.2024 00:04 Відповісти
Ну судя по результатам - генерал толковый.
07.10.2024 23:27 Відповісти
Драпатий це Глиба!
Можеш спитати в любого військового.
Думайте трохи , коли пишете.
07.10.2024 23:39 Відповісти
Я люблю обєктивну дискусію. Якщо людина погана і не гідна, то можна і треба критикувати! Але як взагалі можна щось подібне говорити про Драпатого?! Це треба або зовсім нічого не знати і не розуміти, або (вибачте) бути повним дурнем! (Дуже надіюсь що у Вас перший варіант) Я повторюю, Ви можете спитати у любого військового хто такий і чого вартий Драпатий !
P.S. нам ли таких 8/10 генералів , війна би вже закінчилась.
08.10.2024 00:03 Відповісти
у вас суперечка з ботом
08.10.2024 00:04 Відповісти
З Вами все зрозуміло! Добре мені вище людина написала. Ви дійсно дешевий бот.
Щасти Вам!
08.10.2024 00:38 Відповісти
Накидайте повідомлень про спам цьому *********** боту
08.10.2024 00:17 Відповісти
Не знаю, але насторожує. що генерала йому дало це непорозуміння .
07.10.2024 23:53 Відповісти
У тебе гарабцы черекают или руки парепались? Ти ж навіть віддалено української нерозумією, ботяря.
08.10.2024 00:19 Відповісти
Іди просписяю Ти щось занадто збуджений
08.10.2024 10:42 Відповісти
Він і був генералом,бригадним.
08.10.2024 08:59 Відповісти
Драпатий це молодчина і крутяк.
08.10.2024 00:13 Відповісти
В мене нагорода підписана тоді ще бригадним генералом Драпатим,за звільнення правобережної Херсонщини.
08.10.2024 08:58 Відповісти
 
 