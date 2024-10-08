Ожидаю, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, - Корниенко

Украина может сначала стать членом НАТО, а уже потом войти в состав Европейского союза.

Об этом в Брюсселе во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС", - отметил политик.

Он рассказал, что прибыл в Брюссель в составе государственной делегации для переговоров о продолжении скрининга законодательства Украины на соответствие европейским правовым нормам. Именно это является важнейшим и сугубо практическим условием для членства любой страны в ЕС. При этом Украина четко осознает, что процесс расширения основывается на достижениях каждой страны-кандидата, и готова добросовестно работать, чтобы пройти этот путь к членству в Евросоюзе.

"Как показывает практика, все волны расширения ЕС происходили после европейских выборов. Следующие такие выборы состоятся в 2029 году. Поэтому, как я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент. Мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть подготовленными к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, пока предвидеть трудно. Пять лет в политике - это очень длительное время", - отметил Корниенко.

Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО на "Рамштайн" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс.