РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10886 посетителей онлайн
Новости
2 041 24

Ожидаю, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, - Корниенко

Коли Україна стане членом НАТО?

Украина может сначала стать членом НАТО, а уже потом войти в состав Европейского союза.

Об этом в Брюсселе во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС", - отметил политик.

Он рассказал, что прибыл в Брюссель в составе государственной делегации для переговоров о продолжении скрининга законодательства Украины на соответствие европейским правовым нормам. Именно это является важнейшим и сугубо практическим условием для членства любой страны в ЕС. При этом Украина четко осознает, что процесс расширения основывается на достижениях каждой страны-кандидата, и готова добросовестно работать, чтобы пройти этот путь к членству в Евросоюзе.

Также читайте: Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо

"Как показывает практика, все волны расширения ЕС происходили после европейских выборов. Следующие такие выборы состоятся в 2029 году. Поэтому, как я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент. Мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть подготовленными к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, пока предвидеть трудно. Пять лет в политике - это очень длительное время", - отметил Корниенко.

Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО на "Рамштайн" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс.

Автор: 

членство в НАТО (1555) членство в ЕС (1118) Корниенко Александр (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
корнієнко ще та ****
показать весь комментарий
08.10.2024 09:35 Ответить
+4
зелений експерт, курва. він очікує...
показать весь комментарий
08.10.2024 09:50 Ответить
+3
балабол
показать весь комментарий
08.10.2024 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
корнієнко ще та ****
показать весь комментарий
08.10.2024 09:35 Ответить
Це той самий бомж, чи вуличний музикант що став депутатом.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:52 Ответить
ждунець. спагеті на вуха українців.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:35 Ответить
балабол
показать весь комментарий
08.10.2024 09:37 Ответить
Ще один ждун…
показать весь комментарий
08.10.2024 09:38 Ответить
Й це буде правельно, бо вступ у НАТО важливіший ніж ЄС.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:38 Ответить
Наснилося? - з чого це він рішив?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:38 Ответить
а як по-ішому? без безпекової парасольки НАТО ніхто Україну в ЄС брати не буде.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:40 Ответить
Поки ми не зупинем кацапів нас ніхто нікуди не візьме
показать весь комментарий
08.10.2024 09:45 Ответить
Точно! В НАТО через 80 рокiв, а в ЕС через 100 рокiв.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:40 Ответить
Навіщо боротися з корупцією, коли можна як Туреччина, раз, і в рамках! Можно навіть диктатором стати як Ердоган !
показать весь комментарий
08.10.2024 09:47 Ответить
зелений експерт, курва. він очікує...
показать весь комментарий
08.10.2024 09:50 Ответить
Бомжоподібний зєлєбоб дурниці не ляпне, від робочої сосни чув. Баба-да-баба зуб дає.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:55 Ответить
Скоріш за все нам запропонують стати основним союзником
поза НАТО .
показать весь комментарий
08.10.2024 09:56 Ответить
США на пропонувало у 2020 році. Маркарову та блазня ледве кондрашка не
показать весь комментарий
08.10.2024 10:13 Ответить
Геополитичненько
показать весь комментарий
08.10.2024 09:56 Ответить
яке ж воно....
показать весь комментарий
08.10.2024 09:59 Ответить
Очікую відставки блазня раніш, ніж впаде сніг
показать весь комментарий
08.10.2024 10:16 Ответить
Дуже схоже, що це сон рябої кобили......
показать весь комментарий
08.10.2024 10:18 Ответить
Не одим медвєдєв "бояркою" заливається!
показать весь комментарий
08.10.2024 10:32 Ответить
...очікуй.....
показать весь комментарий
08.10.2024 10:41 Ответить
Тут головне кредо Зельоних - "очікую".
показать весь комментарий
08.10.2024 11:11 Ответить
То членом НАТО, тотчленом ЄС... Згадалися слова з давнього анекдота про поручика Ржевського : "членом сюда, членом туда"...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:22 Ответить
 
 