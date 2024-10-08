УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7409 відвідувачів онлайн
Новини
2 041 24

Очікую, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, - Корнієнко

Коли Україна стане членом НАТО?

Україна може спершу стати членом НАТО, а вже потім увійти до складу Європейського союзу. 

Про це у Брюсселі під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", - зауважив політик.

Він розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам. Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС. При цьому Україна чітко усвідомлює, що процес розширення ґрунтується на досягненнях кожної країни-кандидата, та готова сумлінно працювати, щоб пройти цей шлях до членства в Євросоюзі.

Також читайте: Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО, - Фіцо

"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці - це дуже тривалий час", - зазначив Корнієнко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу.

Автор: 

членство в НАТО (1766) членство в ЄС (1358) Корнієнко Олександр (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
корнієнко ще та ****
показати весь коментар
08.10.2024 09:35 Відповісти
+4
зелений експерт, курва. він очікує...
показати весь коментар
08.10.2024 09:50 Відповісти
+3
балабол
показати весь коментар
08.10.2024 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
корнієнко ще та ****
показати весь коментар
08.10.2024 09:35 Відповісти
Це той самий бомж, чи вуличний музикант що став депутатом.
показати весь коментар
08.10.2024 09:52 Відповісти
ждунець. спагеті на вуха українців.
показати весь коментар
08.10.2024 09:35 Відповісти
балабол
показати весь коментар
08.10.2024 09:37 Відповісти
Ще один ждун…
показати весь коментар
08.10.2024 09:38 Відповісти
Й це буде правельно, бо вступ у НАТО важливіший ніж ЄС.
показати весь коментар
08.10.2024 09:38 Відповісти
Наснилося? - з чого це він рішив?
показати весь коментар
08.10.2024 09:38 Відповісти
а як по-ішому? без безпекової парасольки НАТО ніхто Україну в ЄС брати не буде.
показати весь коментар
08.10.2024 09:40 Відповісти
Поки ми не зупинем кацапів нас ніхто нікуди не візьме
показати весь коментар
08.10.2024 09:45 Відповісти
Точно! В НАТО через 80 рокiв, а в ЕС через 100 рокiв.
показати весь коментар
08.10.2024 09:40 Відповісти
Навіщо боротися з корупцією, коли можна як Туреччина, раз, і в рамках! Можно навіть диктатором стати як Ердоган !
показати весь коментар
08.10.2024 09:47 Відповісти
зелений експерт, курва. він очікує...
показати весь коментар
08.10.2024 09:50 Відповісти
Бомжоподібний зєлєбоб дурниці не ляпне, від робочої сосни чув. Баба-да-баба зуб дає.
показати весь коментар
08.10.2024 09:55 Відповісти
Скоріш за все нам запропонують стати основним союзником
поза НАТО .
показати весь коментар
08.10.2024 09:56 Відповісти
США на пропонувало у 2020 році. Маркарову та блазня ледве кондрашка не
показати весь коментар
08.10.2024 10:13 Відповісти
Геополитичненько
показати весь коментар
08.10.2024 09:56 Відповісти
яке ж воно....
показати весь коментар
08.10.2024 09:59 Відповісти
Очікую відставки блазня раніш, ніж впаде сніг
показати весь коментар
08.10.2024 10:16 Відповісти
Дуже схоже, що це сон рябої кобили......
показати весь коментар
08.10.2024 10:18 Відповісти
Не одим медвєдєв "бояркою" заливається!
показати весь коментар
08.10.2024 10:32 Відповісти
...очікуй.....
показати весь коментар
08.10.2024 10:41 Відповісти
Тут головне кредо Зельоних - "очікую".
показати весь коментар
08.10.2024 11:11 Відповісти
То членом НАТО, тотчленом ЄС... Згадалися слова з давнього анекдота про поручика Ржевського : "членом сюда, членом туда"...
показати весь коментар
08.10.2024 11:22 Відповісти
 
 