Очікую, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, - Корнієнко

Україна може спершу стати членом НАТО, а вже потім увійти до складу Європейського союзу.

Про це у Брюсселі під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", - зауважив політик.

Він розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам. Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС. При цьому Україна чітко усвідомлює, що процес розширення ґрунтується на досягненнях кожної країни-кандидата, та готова сумлінно працювати, щоб пройти цей шлях до членства в Євросоюзі.

Також читайте: Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО, - Фіцо

"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці - це дуже тривалий час", - зазначив Корнієнко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу.