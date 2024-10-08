Враг оккупировал Желанное Первое и Стельмаховку и продвинулся в Максимильяновке, - DeepState

Оккупанты имеют продвижение в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Желанное Первое (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области) и Стельмаховку (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), а также продвинулся в Максимильяновке (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Желанное Первое

Стельмаховка

Максимильяновка