Враг оккупировал Желанное Первое и Стельмаховку и продвинулся в Максимильяновке, - DeepState
Оккупанты имеют продвижение в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.
"Враг оккупировал Желанное Первое (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области) и Стельмаховку (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), а также продвинулся в Максимильяновке (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Желанное Первое
Стельмаховка
Максимильяновка
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?"
(М. Жванецький)
на часі вже давно актуальним є План Перемоги!
що він сказав через місяць після звільнення Залужного та його команди.
ситуація на фронті кращща ніж була!!!!
том щось казати марно....
Сухову конче потрібний кулемет; він терпляче чекає аудієнції до таможника ( якому за Державу обідно...) І тут з*являється прохіндєй від
Абдули. якому аж-за-край знадобилися гранати...Останній знахабніло вломлюється до таможника і за мить--летить сторчма .викинутий із вікна!!! Ошелешено схоплюється і . жалюгідно. так :---Да у него гранатьі
НЕ той системьі... Так що ЗЕ-- наказу на зразок Сталінського: " Ні кроку назад ! "--ми НЕ почуємо...Хіба що помпезно--афішований " ПЛАН ПЕРЕМОГИ" змушені будуть замінити на план миру ( адже для ара-хамів..чим довше. це кровопролиття. тим довше їхнє .злодійське. володарювання...) Перевибори--це .для них .ЗЕ-білоїдів.--гірше смерті...
як можна вірити тій владі?.
Говнокомандувачів - на мило!