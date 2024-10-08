РУС
Враг оккупировал Желанное Первое и Стельмаховку и продвинулся в Максимильяновке, - DeepState

Оккупанты имеют продвижение в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Желанное Первое (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области) и Стельмаховку (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), а также продвинулся в Максимильяновке (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

карта діп стейт

Желанное Первое

карта діп стейт

Стельмаховка

карта діп стейт

Максимильяновка

+37
Ось і вся стратегія Зелі ,головне рейтинг, зняв все вище військове керівництво після чого ситуація на фронті сутєво погіршилась ,не знаю в курської операції більше плюсів чи мінусів ,але ми втрачаєм території за два місяці втрачено чотири міста і більше десятка сіл ,надія що можна поторгуватись з путіном це повна фігня.
08.10.2024 11:37 Ответить
+25
Такє враження,що хочуть )(уйлу здати донецьку і луганську область. для переговорів з )(уйлом
08.10.2024 11:51 Ответить
+24
Негативний контрнаступ Верховного Головнокомандувача Зеленского та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.

"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?"

(М. Жванецький)
08.10.2024 11:33 Ответить
Згідно Мирного Плану?...
08.10.2024 11:34 Ответить
як же ж ви відстали від життя...
на часі вже давно актуальним є План Перемоги!
08.10.2024 11:40 Ответить
Мирний План Перемоги.
08.10.2024 11:45 Ответить
риторичне - чиєї ?
08.10.2024 12:06 Ответить
риторичне - какаяразніца
08.10.2024 12:12 Ответить
план перемоги рашастана? схоже саме на те
08.10.2024 22:29 Ответить
Ось і вся стратегія Зелі ,головне рейтинг, зняв все вище військове керівництво після чого ситуація на фронті сутєво погіршилась ,не знаю в курської операції більше плюсів чи мінусів ,але ми втрачаєм території за два місяці втрачено чотири міста і більше десятка сіл ,надія що можна поторгуватись з путіном це повна фігня.
08.10.2024 11:37 Ответить
Посудіть самі, він же не об"явить, я обісрався, або я, зрадник. Він буде брехати, що все добре, доки ми будемо його слухати! Але факти, говорять самі за себе! 😱
08.10.2024 23:57 Ответить
зе4мо з просирським виконують оманський план справно
08.10.2024 11:49 Ответить
Такє враження,що хочуть )(уйлу здати донецьку і луганську область. для переговорів з )(уйлом
08.10.2024 11:51 Ответить
В Мюнхені теж підписували план перемоги?
08.10.2024 11:56 Ответить
В Стамбулі.
08.10.2024 12:13 Ответить
нєкій професор якось ляпнув що кремль поставив таку умову -здача бамбасу для початку переговорів
08.10.2024 11:59 Ответить
Ось результат дій великих стратегів Зе і Ермака .
08.10.2024 12:12 Ответить
нічого не буду пояснювати, лиш процитую боневтіка.
що він сказав через місяць після звільнення Залужного та його команди.
ситуація на фронті кращща ніж була!!!!
том щось казати марно....
08.10.2024 12:19 Ответить
Насправді вони вже захопили Желанне Друге. Deepstate повідомляє з запізненням, щоб бути впевненим і не розводити зраду завчасно.
08.10.2024 12:25 Ответить
Досі тільки скиглення на зєлю і ЖОДНИХ вимог виборів.
08.10.2024 12:31 Ответить
Зате обміний фонд зебіл збільшив. А, с..ко, скіки загинуло військових та потрапило у полон коли здали Вугледар - мовчить, тварина. Як розповідав прес-офіцер 72 бригади - з 10 військових у группі, а виходили ось такими маленькими групами, дійшло 4-5 військових.
08.10.2024 13:12 Ответить
Найвеличніший тому що найбільше всіх здав територій ворогу
08.10.2024 13:13 Ответить
У вчорашніх теле- новинах оголощено ЗЕ-пояснення :--- Для нас головне .---збереження життя воїнів. а НЕ якоїсь там роздовбаної території ... Це так нагадує кадри відомого к/ф " Біле сонце пустелі "
Сухову конче потрібний кулемет; він терпляче чекає аудієнції до таможника ( якому за Державу обідно...) І тут з*являється прохіндєй від
Абдули. якому аж-за-край знадобилися гранати...Останній знахабніло вломлюється до таможника і за мить--летить сторчма .викинутий із вікна!!! Ошелешено схоплюється і . жалюгідно. так :---Да у него гранатьі
НЕ той системьі... Так що ЗЕ-- наказу на зразок Сталінського: " Ні кроку назад ! "--ми НЕ почуємо...Хіба що помпезно--афішований " ПЛАН ПЕРЕМОГИ" змушені будуть замінити на план миру ( адже для ара-хамів..чим довше. це кровопролиття. тим довше їхнє .злодійське. володарювання...) Перевибори--це .для них .ЗЕ-білоїдів.--гірше смерті...
08.10.2024 13:28 Ответить
таке враження, що у зеленого план перемоги москалів
08.10.2024 19:28 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
08.10.2024 16:35 Ответить
Воно даже і не ''укранська гнида''! В нього українського немає нічого!
08.10.2024 17:15 Ответить
і нахріна ото Залужний ото усе відвойовував? та воно виявляється державі нафіг не треба було!
08.10.2024 19:27 Ответить
а якщо додати до цього списку "непотрібних і неважливих" населених пунктів Торецьк, Вугледар і багато інших, то чекаємо не неважливе стратегічно Запоріжжя і далі по списку по всьому лівому берегу.
як можна вірити тій владі?.
08.10.2024 19:53 Ответить
Струн з віслюком зливає Україну. Оман у дії
08.10.2024 20:13 Ответить
А ми спостерігаємо...!
08.10.2024 23:47 Ответить
Кількість *********** для армії все ще недостатня, і НАТО має прискорити виробництво артилерійських снарядів.
08.10.2024 21:58 Ответить
Так ніяких територій не напасешся!...
Говнокомандувачів - на мило!

08.10.2024 23:41 Ответить
Зе мерзота продала Вкраїну за 30 млрд срібників. Коли кацапи дійдуть до львова , воно здрисне і буде з гидячого сраєлю далі спокійно вам сцяти в очі
08.10.2024 23:56 Ответить
Здається, говнокомандувачі просто заговорюють нам зуби та тягнуть час, щоб здати щн більше території
08.10.2024 23:59 Ответить
Доки керував Залужний, ЗСУ УСПІШНО воювали. Але єврейському клоуну нагадали Оман.
09.10.2024 07:25 Ответить
 
 