12 339 34

Ворог окупував Желанне Перше і Стельмахівку та просунувся у Максимільянівці, - DeepState. КАРТИ

Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курахівському напрямку ворог не зменшує присутність, проте не має жодного просування, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

карта діп стейт

Желанне Перше

карта діп стейт

Стельмахівка

карта діп стейт

Максимільянівка

окупація (6828) Донецька область (9410) Луганська область (4927)
+37
Ось і вся стратегія Зелі ,головне рейтинг, зняв все вище військове керівництво після чого ситуація на фронті сутєво погіршилась ,не знаю в курської операції більше плюсів чи мінусів ,але ми втрачаєм території за два місяці втрачено чотири міста і більше десятка сіл ,надія що можна поторгуватись з путіном це повна фігня.
08.10.2024 11:37 Відповісти
+25
Такє враження,що хочуть )(уйлу здати донецьку і луганську область. для переговорів з )(уйлом
08.10.2024 11:51 Відповісти
+24
Негативний контрнаступ Верховного Головнокомандувача Зеленского та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.

"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?"

(М. Жванецький)
08.10.2024 11:33 Відповісти
Згідно Мирного Плану?...
08.10.2024 11:34 Відповісти
як же ж ви відстали від життя...
на часі вже давно актуальним є План Перемоги!
08.10.2024 11:40 Відповісти
Мирний План Перемоги.
08.10.2024 11:45 Відповісти
риторичне - чиєї ?
08.10.2024 12:06 Відповісти
риторичне - какаяразніца
08.10.2024 12:12 Відповісти
план перемоги рашастана? схоже саме на те
08.10.2024 22:29 Відповісти
Посудіть самі, він же не об"явить, я обісрався, або я, зрадник. Він буде брехати, що все добре, доки ми будемо його слухати! Але факти, говорять самі за себе! 😱
08.10.2024 23:57 Відповісти
зе4мо з просирським виконують оманський план справно
08.10.2024 11:49 Відповісти
Такє враження,що хочуть )(уйлу здати донецьку і луганську область. для переговорів з )(уйлом
08.10.2024 11:51 Відповісти
В Мюнхені теж підписували план перемоги?
08.10.2024 11:56 Відповісти
В Стамбулі.
08.10.2024 12:13 Відповісти
нєкій професор якось ляпнув що кремль поставив таку умову -здача бамбасу для початку переговорів
08.10.2024 11:59 Відповісти
Ось результат дій великих стратегів Зе і Ермака .
08.10.2024 12:12 Відповісти
нічого не буду пояснювати, лиш процитую боневтіка.
що він сказав через місяць після звільнення Залужного та його команди.
ситуація на фронті кращща ніж була!!!!
том щось казати марно....
08.10.2024 12:19 Відповісти
Насправді вони вже захопили Желанне Друге. Deepstate повідомляє з запізненням, щоб бути впевненим і не розводити зраду завчасно.
08.10.2024 12:25 Відповісти
Досі тільки скиглення на зєлю і ЖОДНИХ вимог виборів.
08.10.2024 12:31 Відповісти
Зате обміний фонд зебіл збільшив. А, с..ко, скіки загинуло військових та потрапило у полон коли здали Вугледар - мовчить, тварина. Як розповідав прес-офіцер 72 бригади - з 10 військових у группі, а виходили ось такими маленькими групами, дійшло 4-5 військових.
08.10.2024 13:12 Відповісти
Найвеличніший тому що найбільше всіх здав територій ворогу
08.10.2024 13:13 Відповісти
У вчорашніх теле- новинах оголощено ЗЕ-пояснення :--- Для нас головне .---збереження життя воїнів. а НЕ якоїсь там роздовбаної території ... Це так нагадує кадри відомого к/ф " Біле сонце пустелі "
Сухову конче потрібний кулемет; він терпляче чекає аудієнції до таможника ( якому за Державу обідно...) І тут з*являється прохіндєй від
Абдули. якому аж-за-край знадобилися гранати...Останній знахабніло вломлюється до таможника і за мить--летить сторчма .викинутий із вікна!!! Ошелешено схоплюється і . жалюгідно. так :---Да у него гранатьі
НЕ той системьі... Так що ЗЕ-- наказу на зразок Сталінського: " Ні кроку назад ! "--ми НЕ почуємо...Хіба що помпезно--афішований " ПЛАН ПЕРЕМОГИ" змушені будуть замінити на план миру ( адже для ара-хамів..чим довше. це кровопролиття. тим довше їхнє .злодійське. володарювання...) Перевибори--це .для них .ЗЕ-білоїдів.--гірше смерті...
08.10.2024 13:28 Відповісти
таке враження, що у зеленого план перемоги москалів
08.10.2024 19:28 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
08.10.2024 16:35 Відповісти
Воно даже і не ''укранська гнида''! В нього українського немає нічого!
08.10.2024 17:15 Відповісти
і нахріна ото Залужний ото усе відвойовував? та воно виявляється державі нафіг не треба було!
08.10.2024 19:27 Відповісти
а якщо додати до цього списку "непотрібних і неважливих" населених пунктів Торецьк, Вугледар і багато інших, то чекаємо не неважливе стратегічно Запоріжжя і далі по списку по всьому лівому берегу.
як можна вірити тій владі?.
08.10.2024 19:53 Відповісти
Струн з віслюком зливає Україну. Оман у дії
08.10.2024 20:13 Відповісти
А ми спостерігаємо...!
08.10.2024 23:47 Відповісти
Кількість *********** для армії все ще недостатня, і НАТО має прискорити виробництво артилерійських снарядів.
08.10.2024 21:58 Відповісти
Так ніяких територій не напасешся!...
Говнокомандувачів - на мило!

08.10.2024 23:41 Відповісти
Зе мерзота продала Вкраїну за 30 млрд срібників. Коли кацапи дійдуть до львова , воно здрисне і буде з гидячого сраєлю далі спокійно вам сцяти в очі
08.10.2024 23:56 Відповісти
Здається, говнокомандувачі просто заговорюють нам зуби та тягнуть час, щоб здати щн більше території
08.10.2024 23:59 Відповісти
Доки керував Залужний, ЗСУ УСПІШНО воювали. Але єврейському клоуну нагадали Оман.
09.10.2024 07:25 Відповісти
 
 