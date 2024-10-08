Ворог окупував Желанне Перше і Стельмахівку та просунувся у Максимільянівці, - DeepState. КАРТИ

Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курахівському напрямку ворог не зменшує присутність, проте не має жодного просування, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

