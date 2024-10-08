Ворог окупував Желанне Перше і Стельмахівку та просунувся у Максимільянівці, - DeepState. КАРТИ
Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.
"Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Желанне Перше
Стельмахівка
Максимільянівка
на часі вже давно актуальним є План Перемоги!
що він сказав через місяць після звільнення Залужного та його команди.
ситуація на фронті кращща ніж була!!!!
том щось казати марно....
Сухову конче потрібний кулемет; він терпляче чекає аудієнції до таможника ( якому за Державу обідно...) І тут з*являється прохіндєй від
Абдули. якому аж-за-край знадобилися гранати...Останній знахабніло вломлюється до таможника і за мить--летить сторчма .викинутий із вікна!!! Ошелешено схоплюється і . жалюгідно. так :---Да у него гранатьі
НЕ той системьі... Так що ЗЕ-- наказу на зразок Сталінського: " Ні кроку назад ! "--ми НЕ почуємо...Хіба що помпезно--афішований " ПЛАН ПЕРЕМОГИ" змушені будуть замінити на план миру ( адже для ара-хамів..чим довше. це кровопролиття. тим довше їхнє .злодійське. володарювання...) Перевибори--це .для них .ЗЕ-білоїдів.--гірше смерті...
як можна вірити тій владі?.
Говнокомандувачів - на мило!