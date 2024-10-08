РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9202 посетителя онлайн
Новости Война
14 217 33

Вражеские САУ 2С7 "Пион" и грузовик с боеприпасами к нему взлетают в воздух после атаки украинского РСЗО M142 HIMARS. ВИДЕО

Украинский экипаж американского РСЗО M142 HIMARS уничтожил российскую САУ 2С7 "Пион" и грузовик КАМАЗ, который как раз привез боеприпасы к артустановке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинская авиация и ракеты HIMARS наносят удары по командному пункту оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) уничтожение (7739) САУ (222) HIMARS (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
У Кобзона! Ти ж бачиш - "сипонули горохом"! Хто під "горохом" вцілів - той від вибуху "запікся"...
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:36 Ответить
+14
Головне ,що вичикали вантажівку з ************
показать весь комментарий
08.10.2024 11:34 Ответить
+13
Вантажівок у кацапів вдосталь... Снарядів теж північнокорейці підкинуть... Головне - "Піони" в Росії вже не випускаються - беруть з баз зберігання... І екіпажу підготовленому - "каюк"!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
""Піон" та вантажівка з ************ до неї злітають у повітря" Джерело:

А розрахунок де?

P.S. Прошу римою не відповідати.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:28 Ответить
Пропав без вісти , тобто розчинився на молекули .
показать весь комментарий
08.10.2024 11:36 Ответить
У Кобзона! Ти ж бачиш - "сипонули горохом"! Хто під "горохом" вцілів - той від вибуху "запікся"...
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:36 Ответить
Твоя правда, друже. Гарне видовище!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:49 Ответить
.......................................................
показать весь комментарий
08.10.2024 12:23 Ответить
Красивое!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:29 Ответить
Головне ,що вичикали вантажівку з ************
показать весь комментарий
08.10.2024 11:34 Ответить
музичний супровід
Perry Como - Magic Moments
показать весь комментарий
08.10.2024 11:37 Ответить
Вантажівок у кацапів вдосталь... Снарядів теж північнокорейці підкинуть... Головне - "Піони" в Росії вже не випускаються - беруть з баз зберігання... І екіпажу підготовленому - "каюк"!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:40 Ответить
В загальному то так...скоро вже третя річниця війни,а в рашистів,щось незакінчується і незакінчується те залізяччя.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:47 Ответить
СРСР оте "залізяччя", у тилових округах, накопичував десятиліттями...... Сибір велика... Курсантом працював на переукладці *********** на армійських складах... Ящик береш в руки, а снаряди на ноги падають - дно ящика вигнило. А всередині - снаряди, що старші тебе...... (казав начальник відділу зберігання) Колись спецтехніку отримували на базі (уже офіцером був) Так вона була ровесником моїм солдатам....... Заглянь у Вікіпедію та почитай про Т-62.... А вони ж уже у кацапів воюють на фронті! Наші не раз їх "затрофеювали. От тільки снарядів до них у нас немає....
показать весь комментарий
08.10.2024 12:40 Ответить
і музичка гарна...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:35 Ответить
Гарно!
Окремо плюсую за саунд трек.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:38 Ответить
А артокацапи думали, шо в повній безпеці... Десь за 30 км від лінії фронту... По літру горілки вже прийняли, святкували день народження *****...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:50 Ответить
Кацапський піон розцвів, востаннє розцвів.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:21 Ответить
Дякую Амеріці за чудовий Хаймарс!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:33 Ответить
Боже, як мило!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:41 Ответить
Кацапськи курви- окупанти й далі застосовують проти сил оборони спеціальні **********, споряджені небезпечними хімічними речовинами. За вересень офіційно зафіксовано 250 таких випадків.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:54 Ответить
Почекай - як "припече", кацапи скоро і ваших "братів двоюрідних" навчать "хімікатами" користуваться...
показать весь комментарий
08.10.2024 16:35 Ответить
Чудовий музикальний супровід цієї подіі , Френка Сінатри ,
все супер 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

https://www.researchgate.net/publication/347673042_Risi_vikonavskogo_stilu_Frenka_Sinatri

показать весь комментарий
08.10.2024 13:24 Ответить
Ляпота!
показать весь комментарий
08.10.2024 15:38 Ответить
І на все про все вистачило ОДНОГО касетного **********. Так економіка війни мені подобається.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:54 Ответить
а те, що тімашонка розпродувала військове майно, тобі теж подобається?
показать весь комментарий
09.10.2024 12:54 Ответить
а куди вантажівка поділась?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:36 Ответить
Праздник какой-то.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:15 Ответить
 
 