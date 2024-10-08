Вражеские САУ 2С7 "Пион" и грузовик с боеприпасами к нему взлетают в воздух после атаки украинского РСЗО M142 HIMARS. ВИДЕО
Украинский экипаж американского РСЗО M142 HIMARS уничтожил российскую САУ 2С7 "Пион" и грузовик КАМАЗ, который как раз привез боеприпасы к артустановке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
А розрахунок де?
P.S. Прошу римою не відповідати.
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
Perry Como - Magic Moments
Окремо плюсую за саунд трек.
все супер 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
