Ворожі САУ 2С7 "Піон" та вантажівка з боєприпасами до неї злітають у повітря після атаки українського РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ M142 HIMARS знищив російську САУ 2С7 "Піон" та вантажівку КАМаЗ , яка саме привезла боєприпаси до артустановки.

Яе повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

