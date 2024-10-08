Ворожі САУ 2С7 "Піон" та вантажівка з боєприпасами до неї злітають у повітря після атаки українського РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО
Український екіпаж американського РСЗВ M142 HIMARS знищив російську САУ 2С7 "Піон" та вантажівку КАМаЗ , яка саме привезла боєприпаси до артустановки.
Яе повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
А розрахунок де?
P.S. Прошу римою не відповідати.
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
Perry Como - Magic Moments
Окремо плюсую за саунд трек.
все супер 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
