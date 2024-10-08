УКР
Ворожі САУ 2С7 "Піон" та вантажівка з боєприпасами до неї злітають у повітря після атаки українського РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ M142 HIMARS знищив російську САУ 2С7 "Піон" та вантажівку КАМаЗ , яка саме привезла боєприпаси до артустановки.

Яе повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація та ракети HIMARS завдають ударів по командному пункту окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) САУ (238) HIMARS (315)
Топ коментарі
+16
У Кобзона! Ти ж бачиш - "сипонули горохом"! Хто під "горохом" вцілів - той від вибуху "запікся"...
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
показати весь коментар
08.10.2024 11:36 Відповісти
+14
Головне ,що вичикали вантажівку з ************
показати весь коментар
08.10.2024 11:34 Відповісти
+13
Вантажівок у кацапів вдосталь... Снарядів теж північнокорейці підкинуть... Головне - "Піони" в Росії вже не випускаються - беруть з баз зберігання... І екіпажу підготовленому - "каюк"!
показати весь коментар
08.10.2024 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
""Піон" та вантажівка з ************ до неї злітають у повітря" Джерело:

А розрахунок де?

P.S. Прошу римою не відповідати.
показати весь коментар
08.10.2024 11:28 Відповісти
Пропав без вісти , тобто розчинився на молекули .
показати весь коментар
08.10.2024 11:36 Відповісти
У Кобзона! Ти ж бачиш - "сипонули горохом"! Хто під "горохом" вцілів - той від вибуху "запікся"...
Люблю такі моменти - коли "накривають" гаубицю чи вантажівку, забиті снарядами.. Або "Бук" з повним боєкомплектом... Такий "фейєрверк"!
показати весь коментар
08.10.2024 11:36 Відповісти
Твоя правда, друже. Гарне видовище!
показати весь коментар
08.10.2024 11:49 Відповісти
.......................................................
показати весь коментар
08.10.2024 12:23 Відповісти
Красивое!
показати весь коментар
08.10.2024 11:29 Відповісти
Головне ,що вичикали вантажівку з ************
показати весь коментар
08.10.2024 11:34 Відповісти
музичний супровід
Perry Como - Magic Moments
показати весь коментар
08.10.2024 11:37 Відповісти
Вантажівок у кацапів вдосталь... Снарядів теж північнокорейці підкинуть... Головне - "Піони" в Росії вже не випускаються - беруть з баз зберігання... І екіпажу підготовленому - "каюк"!
показати весь коментар
08.10.2024 11:40 Відповісти
В загальному то так...скоро вже третя річниця війни,а в рашистів,щось незакінчується і незакінчується те залізяччя.
показати весь коментар
08.10.2024 11:47 Відповісти
СРСР оте "залізяччя", у тилових округах, накопичував десятиліттями...... Сибір велика... Курсантом працював на переукладці *********** на армійських складах... Ящик береш в руки, а снаряди на ноги падають - дно ящика вигнило. А всередині - снаряди, що старші тебе...... (казав начальник відділу зберігання) Колись спецтехніку отримували на базі (уже офіцером був) Так вона була ровесником моїм солдатам....... Заглянь у Вікіпедію та почитай про Т-62.... А вони ж уже у кацапів воюють на фронті! Наші не раз їх "затрофеювали. От тільки снарядів до них у нас немає....
показати весь коментар
08.10.2024 12:40 Відповісти
і музичка гарна...
показати весь коментар
08.10.2024 11:35 Відповісти
Гарно!
Окремо плюсую за саунд трек.
показати весь коментар
08.10.2024 11:38 Відповісти
А артокацапи думали, шо в повній безпеці... Десь за 30 км від лінії фронту... По літру горілки вже прийняли, святкували день народження *****...
показати весь коментар
08.10.2024 11:50 Відповісти
Кацапський піон розцвів, востаннє розцвів.
показати весь коментар
08.10.2024 12:21 Відповісти
Дякую Амеріці за чудовий Хаймарс!!!
показати весь коментар
08.10.2024 12:33 Відповісти
Боже, як мило!
показати весь коментар
08.10.2024 12:41 Відповісти
Кацапськи курви- окупанти й далі застосовують проти сил оборони спеціальні **********, споряджені небезпечними хімічними речовинами. За вересень офіційно зафіксовано 250 таких випадків.
показати весь коментар
08.10.2024 12:54 Відповісти
Почекай - як "припече", кацапи скоро і ваших "братів двоюрідних" навчать "хімікатами" користуваться...
показати весь коментар
08.10.2024 16:35 Відповісти
Чудовий музикальний супровід цієї подіі , Френка Сінатри ,
все супер 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

https://www.researchgate.net/publication/347673042_Risi_vikonavskogo_stilu_Frenka_Sinatri

показати весь коментар
08.10.2024 13:24 Відповісти
Ляпота!
показати весь коментар
08.10.2024 15:38 Відповісти
І на все про все вистачило ОДНОГО касетного **********. Так економіка війни мені подобається.
показати весь коментар
08.10.2024 15:54 Відповісти
а те, що тімашонка розпродувала військове майно, тобі теж подобається?
показати весь коментар
09.10.2024 12:54 Відповісти
а куди вантажівка поділась?
показати весь коментар
08.10.2024 16:36 Відповісти
Праздник какой-то.
показати весь коментар
08.10.2024 18:15 Відповісти
 
 