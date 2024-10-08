В приложении "Армия+" зарегистрировались 300 тысяч военных, - Генштаб

За почти два месяца работы в приложении "Армия+" зарегистрировались триста тысяч военнослужащих. Более тысячи военных формирований начали использовать приложение и организовывать работу с электронными рапортами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в лидерах по внедрению приложения "Армия+" - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

"Зарегистрированные военнослужащие сегодня могут в "Армия+" подать и согласовать 11 видов электронных рапортов, сгенерировать уникальный идентификатор военного Армия ID и пройти опрос. Эти функции на первом этапе для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины", - отметили в Генштабе.

Далее приложение будет масштабировано на все Силы обороны Украины.

Читайте также: В приложении Армия+ появятся новые функции, - Минобороны

"В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовались около 5 тыс. военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь - это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска", - прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Генштабе добавили, что в конце сентября в "Армия+" военные, у которых возникали трудности с авторизацией, получили возможность обновить данные о службе сразу через приложение.

В следующей версии появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц в "Армія+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих, - Черногоренко