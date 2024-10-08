У застосунку "Армія+" зареєструвалися 300 тисяч військових, - Генштаб

За майже два місяці роботи у застосунку "Армія+" зареєструвалися триста тисяч військовослужбовців. Понад тисячі військових формувань розпочали використовувати додаток та організовувати роботу з електронними рапортами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, у лідерах за впровадженням застосунку "Армія+" — Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

"Зареєстровані військовослужбовці сьогодні можуть в "Армія+" подати та погодити 11 видів електронних рапортів, згенерувати унікальний ідентифікатор військового Армія ID та пройти опитування. Ці функції на першому етапі для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України", - зазначили в Генштабі.

Далі додаток буде масштабований на всі Сили оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У додатку Армія+ з’являться нові функції, - Міноборони

"У вересні в "Армія+" щодня авторизувались близько 5 тис. військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотній зв’язок — це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники й захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська", - прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Генштабі додали, що наприкінці вересня в "Армія+" військові, у яких виникали труднощі з авторизацією, отримали можливість оновити дані про службу одразу через застосунок.

У наступній версії з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.

Читайте також: Генштаб про нововведення в механізмі мобілізації: "Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК"