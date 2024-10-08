Военные смогут лично распоряжаться своими средствами: Рада приняла законопроект
Верховная Рада приняла проект Закона о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№11407).
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержал 301 нардеп.
"Законопроект предусматривает, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен", - пояснил парламентарий.
Топ комментарии
+20 Алекс Скела
показать весь комментарий08.10.2024 14:19 Ответить Ссылка
+7 удав
показать весь комментарий08.10.2024 14:53 Ответить Ссылка
+5 Calvados
показать весь комментарий08.10.2024 14:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ти спеціально таким чином ображаєш Українців?
Якщо ця новела в законодавстві їм підходить, то всі інші "любителі поговорити" нехай ідуть лісом.
Дивне у нас суспільство, щось робиться - погано! причому без аргументації, не робиться, теж погано, причому без аргументації і пропозицій.
Хтось незгоден - це нормально, але при одній умові - обґрунтуй і скажи власне бачення.
А то як срач розводити так є кому, а щось розумне сказати - вдень з вогнем не знайдеш.