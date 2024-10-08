РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости
10 957 13

Военные смогут лично распоряжаться своими средствами: Рада приняла законопроект

Військові особисто розпоряджатимуться власними коштами

Верховная Рада приняла проект Закона о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№11407).

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал 301 нардеп.

"Законопроект предусматривает, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен", - пояснил парламентарий.

Читайте также: В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих. Законопроект подали в Верховную Раду

Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами

Автор: 

ВР (29396) военнослужащие (6266)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
08.10.2024 14:19 Ответить
+7
усе... добровольці попруть ... ТЦК в прольоті .. іди прямо в військову частину .. грошву наділяй кому хочеш , , кормлять безкоштовно , ..берці , броню і каску і навіть автомат теж за даром .. щастя привалило !!
показать весь комментарий
08.10.2024 14:53 Ответить
+5
"Цінуємо кожного" по-українськи.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.10.2024 14:19 Ответить
І кого з цих руснявих кріпаків ти називаєш Українцями?
Чи ти спеціально таким чином ображаєш Українців?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:46 Ответить
это уже будут не власни кошти, а державни((((
показать весь комментарий
08.10.2024 14:21 Ответить
"Цінуємо кожного" по-українськи.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:21 Ответить
а до цього власними коштами не можна було розпоряджатися? то які ж вони власні тоді?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:51 Ответить
Тож виплати посметно чи пропавших безвісти. Раніше умовно це було як спадщина по родству. А зараз можна буде як заповіт оформити при житті.
показать весь комментарий
09.10.2024 00:14 Ответить
усе... добровольці попруть ... ТЦК в прольоті .. іди прямо в військову частину .. грошву наділяй кому хочеш , , кормлять безкоштовно , ..берці , броню і каску і навіть автомат теж за даром .. щастя привалило !!
показать весь комментарий
08.10.2024 14:53 Ответить
Ну, на росії працює аж бігом. Зараз ще додали очіщєніє от уголовщіни чєрєз святой огонь фронта - і відбою від бажаючих не буде.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:14 Ответить
Закон про "удосконалення" змавпували з російського. А давайте все змавпуємо включно з диктатурою. А що, працює ж?
показать весь комментарий
08.10.2024 17:00 Ответить
вже давно, ви тільки зараз помітили?...
показать весь комментарий
08.10.2024 17:05 Ответить
Русня звідусіль ефективні рішення цупить, не соромлячись.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:12 Ответить
Це правильно. Повно випадків, коли чорт зна хто ті гроші отримував. Якась дружина, що давно вже в Європі ****** і забула про чоловіка. А тому не було часу, щоб розлучитись, бо з окопів не вилазив. Або вітчим, який типу усиновив колись, але ні разу нічого не зробив для прийомного сина, зник через пару місяців. А як почув про загибель, то через суд свою частку виплат у матері загиблого відсудив. Або приїзжають такі родичі з "днр", паспорти то вони українські мають.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:12 Ответить
Панове! А давайте не будемо порпатись в кишенях військових!
Якщо ця новела в законодавстві їм підходить, то всі інші "любителі поговорити" нехай ідуть лісом.
Дивне у нас суспільство, щось робиться - погано! причому без аргументації, не робиться, теж погано, причому без аргументації і пропозицій.
Хтось незгоден - це нормально, але при одній умові - обґрунтуй і скажи власне бачення.
А то як срач розводити так є кому, а щось розумне сказати - вдень з вогнем не знайдеш.
показать весь комментарий
09.10.2024 01:32 Ответить
 
 