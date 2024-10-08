Военные смогут лично распоряжаться своими средствами: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла проект Закона о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№11407).

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал 301 нардеп.

"Законопроект предусматривает, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен", - пояснил парламентарий.

