Військові зможуть особисто розпоряджатися власними коштами: Рада ухвалила законопроєкт

Військові особисто розпоряджатимуться власними коштами

Верховна Рада ухвалила проєкт Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№11407).

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 301 нардеп.

"Законопроєкт передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон", - пояснив парламентар.

Також читайте: Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з "дропами". Скасування банківської таємниці для Нацполіції не підтримали

Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами

+20
08.10.2024 14:19 Відповісти
+7
усе... добровольці попруть ... ТЦК в прольоті .. іди прямо в військову частину .. грошву наділяй кому хочеш , , кормлять безкоштовно , ..берці , броню і каску і навіть автомат теж за даром .. щастя привалило !!
08.10.2024 14:53 Відповісти
+5
"Цінуємо кожного" по-українськи.
08.10.2024 14:21 Відповісти
08.10.2024 14:19 Відповісти
І кого з цих руснявих кріпаків ти називаєш Українцями?
Чи ти спеціально таким чином ображаєш Українців?
08.10.2024 16:46 Відповісти
это уже будут не власни кошти, а державни((((
08.10.2024 14:21 Відповісти
"Цінуємо кожного" по-українськи.
08.10.2024 14:21 Відповісти
а до цього власними коштами не можна було розпоряджатися? то які ж вони власні тоді?
08.10.2024 14:51 Відповісти
Тож виплати посметно чи пропавших безвісти. Раніше умовно це було як спадщина по родству. А зараз можна буде як заповіт оформити при житті.
09.10.2024 00:14 Відповісти
усе... добровольці попруть ... ТЦК в прольоті .. іди прямо в військову частину .. грошву наділяй кому хочеш , , кормлять безкоштовно , ..берці , броню і каску і навіть автомат теж за даром .. щастя привалило !!
08.10.2024 14:53 Відповісти
Ну, на росії працює аж бігом. Зараз ще додали очіщєніє от уголовщіни чєрєз святой огонь фронта - і відбою від бажаючих не буде.
08.10.2024 15:14 Відповісти
Закон про "удосконалення" змавпували з російського. А давайте все змавпуємо включно з диктатурою. А що, працює ж?
08.10.2024 17:00 Відповісти
вже давно, ви тільки зараз помітили?...
08.10.2024 17:05 Відповісти
Русня звідусіль ефективні рішення цупить, не соромлячись.
08.10.2024 18:12 Відповісти
Це правильно. Повно випадків, коли чорт зна хто ті гроші отримував. Якась дружина, що давно вже в Європі ****** і забула про чоловіка. А тому не було часу, щоб розлучитись, бо з окопів не вилазив. Або вітчим, який типу усиновив колись, але ні разу нічого не зробив для прийомного сина, зник через пару місяців. А як почув про загибель, то через суд свою частку виплат у матері загиблого відсудив. Або приїзжають такі родичі з "днр", паспорти то вони українські мають.
08.10.2024 17:12 Відповісти
Панове! А давайте не будемо порпатись в кишенях військових!
Якщо ця новела в законодавстві їм підходить, то всі інші "любителі поговорити" нехай ідуть лісом.
Дивне у нас суспільство, щось робиться - погано! причому без аргументації, не робиться, теж погано, причому без аргументації і пропозицій.
Хтось незгоден - це нормально, але при одній умові - обґрунтуй і скажи власне бачення.
А то як срач розводити так є кому, а щось розумне сказати - вдень з вогнем не знайдеш.
09.10.2024 01:32 Відповісти
 
 