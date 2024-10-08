Військові зможуть особисто розпоряджатися власними коштами: Рада ухвалила законопроєкт
Верховна Рада ухвалила проєкт Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№11407).
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримав 301 нардеп.
"Законопроєкт передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон", - пояснив парламентар.
Чи ти спеціально таким чином ображаєш Українців?
Якщо ця новела в законодавстві їм підходить, то всі інші "любителі поговорити" нехай ідуть лісом.
Дивне у нас суспільство, щось робиться - погано! причому без аргументації, не робиться, теж погано, причому без аргументації і пропозицій.
Хтось незгоден - це нормально, але при одній умові - обґрунтуй і скажи власне бачення.
А то як срач розводити так є кому, а щось розумне сказати - вдень з вогнем не знайдеш.