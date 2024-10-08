Військові зможуть особисто розпоряджатися власними коштами: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила проєкт Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№11407).

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 301 нардеп.

"Законопроєкт передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон", - пояснив парламентар.

